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7/24 Dinle Murat Göğebakan
Murat Göğebakan

Murat Göğebakan

5 Parça | 17:35

Gençlik yıllarında dergah eğitimi alan ve gitar dersleri veren Murat Göğebakan, şiir içerikli birçok şarkı çıkardı. İşte Murat Göğebakan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vurgunum

Murat Göğebakan 01:04
02

Rüya

Murat Göğebakan 01:54
03

Seni Benim Kadar Kimse Sevemez

Murat Göğebakan 03:59
04

Turnalar

Murat Göğebakan 06:37
05

Umut

Murat Göğebakan 04:01

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KAPAT
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