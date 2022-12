Murat Göğebakan

Sana ben söylemedim mi? Seni benim kadar kimse sevemez diye Sana ben söylemedim mi ha? Söylemedim mi? *** Demekki sen bana hiç inanmamışsın Demekki sen bana hiç güvenmemişsin Oysa ben oysa ben ne çok sevmiştim seni Gecenin gündüze kavuştuğu an gibi sevmiştim ben seni Nasıl yanmıştım ben sana, hemde nasıl yanmıştım Vezüv yanardağı benim yangınlığımın yanında Sanki zemzem suyuyla yıkanan bir yürek olurdu herhalde *** Ve sen gittin, gittin ulan gittin Arkana bile bakmadan gittin İşte o an bir ateş düştü sanki gökten yüreğimi dağladı Ciğerime yapıştı nefes alamıyorum göğsüm acıyor Allah için Vallahi billahi boğazım düğümleniyor O an elimi sokup bağrımı söküp atmak istiyorum Avucuma yapışıyor avuçlarım yanıyor Nefes alamıyorum canım yanıyor Bize ne oldu Allah için ne oldu bize Bize hüzün gömleğini giydirip başka gönüllere meylettin Sana beddua etmek istiyorum Dilim varmıyor Bağırıp çağırmak istiyorum Gonlüm varmıyor Koşup kapına gitmek istiyorum Ayaklarım, ayaklarım gitmiyor Kısacası sana söylemiştim ya Seni benim kadar kimse sevemez diye Yine söylüyorum Kimse, ama kimse benim kadar sevemez seni Bazen uykudan fırlıyorum bakıyorum etrafıma Sen yoksun, işte o an İşte o an, işte o an içime, işte o an içime ağlıyorum Gözyaşlarımı saklamaya çalışıp kimsenin görmez tarafından Ellerimle silip içime akıtıyorum ve sonra diyorum ki O seni hiç ama hiç sevmemiş Ve sonra diyorum ki olsun *** Ben onu ben onu çok sevdim ya Saplasa da kör bıçağı sırtıma, O değil benim sevgim büyük aslında… Artık alıştım unuttum kaç zamandır unutum ha. Unuttum koltukta yatmayı ve artık alıştım senin yokluğuna. İnan artık üzülmüyorum eskisi gibi… Desem de kocaman bir yalan Bak söyleyemiyorum ulan senin gibi yalanı bile söyleyemiyorum. Senin bana yıllarca söyleyebildiğin benim İçin çok zor ama senin için o kadar kolay yalanlar. Unutmadım unutamadım vallahi billahi yine iddia ediyorum ki… Seni benim kadar hiç kimse sevmedi, hiç kimse sevemeyecek. Sen beni hiç bir zaman sevmeyecek olsan bile yine iddia ediyorum ki.. Seni benim kadar hiç kimse, ama hiç kimse sevmeyecek.