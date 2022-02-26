Seni Benim Kadar Kimse Sevemez Şarkı Sözleri
Murat Göğebakan Seni Benim Kadar Kimse Sevemez şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Göğebakan Seni Benim Kadar Kimse Sevemez şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Benim Kadar Kimse Sevemez sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Göğebakan
Seni Benim Kadar Kimse Sevemez
Tüm Şarkıları
-
Sana ben söylemedim mi?
Seni benim kadar kimse sevemez diye
Sana ben söylemedim mi ha?
Söylemedim mi?
***
Demekki sen bana hiç inanmamışsın
Demekki sen bana hiç güvenmemişsin
Oysa ben oysa ben ne çok sevmiştim seni
Gecenin gündüze kavuştuğu an gibi sevmiştim ben seni
Nasıl yanmıştım ben sana, hemde nasıl yanmıştım
Vezüv yanardağı benim yangınlığımın yanında
Sanki zemzem suyuyla yıkanan bir yürek olurdu herhalde
***
Ve sen gittin, gittin ulan gittin
Arkana bile bakmadan gittin
İşte o an bir ateş düştü sanki gökten yüreğimi dağladı
Ciğerime yapıştı nefes alamıyorum göğsüm acıyor
Allah için Vallahi billahi boğazım düğümleniyor
O an elimi sokup bağrımı söküp atmak istiyorum
Avucuma yapışıyor avuçlarım yanıyor
Nefes alamıyorum canım yanıyor
Bize ne oldu Allah için ne oldu bize
Bize hüzün gömleğini giydirip başka gönüllere meylettin
Sana beddua etmek istiyorum
Dilim varmıyor
Bağırıp çağırmak istiyorum
Gonlüm varmıyor
Koşup kapına gitmek istiyorum
Ayaklarım, ayaklarım gitmiyor
Kısacası sana söylemiştim ya
Seni benim kadar kimse sevemez diye
Yine söylüyorum
Kimse, ama kimse benim kadar sevemez seni
Bazen uykudan fırlıyorum bakıyorum etrafıma
Sen yoksun, işte o an
İşte o an, işte o an içime, işte o an içime ağlıyorum
Gözyaşlarımı saklamaya çalışıp kimsenin görmez tarafından
Ellerimle silip içime akıtıyorum ve sonra diyorum ki
O seni hiç ama hiç sevmemiş
Ve sonra diyorum ki olsun
***
Ben onu ben onu çok sevdim ya
Saplasa da kör bıçağı sırtıma,
O değil benim sevgim büyük aslında…
Artık alıştım unuttum kaç zamandır unutum ha.
Unuttum koltukta yatmayı ve artık alıştım senin yokluğuna.
İnan artık üzülmüyorum eskisi gibi…
Desem de kocaman bir yalan
Bak söyleyemiyorum ulan senin gibi yalanı bile söyleyemiyorum.
Senin bana yıllarca söyleyebildiğin benim
İçin çok zor ama senin için o kadar kolay yalanlar.
Unutmadım unutamadım vallahi billahi yine iddia ediyorum ki…
Seni benim kadar hiç kimse sevmedi, hiç kimse sevemeyecek.
Sen beni hiç bir zaman sevmeyecek olsan bile yine iddia ediyorum ki..
Seni benim kadar hiç kimse, ama hiç kimse sevmeyecek.