Murat Göğebakan

Ben seni gece ile gündüzün arasında sevdim Kaybolan yıldızların, hiç olmayacak umutların arasında sevdim Bağırıp, çağıran, haykıran doğanın acımasız kanununda bile sevdim Çok çok sevdim, tuz gibi yar, seni öyle sevdim *** Var olan olgunun sonsuzluğunda, Kırılan, boşa giden umutların sonunda bile sevdim Her sonun bir başlangıcında, her yüreğimden akan ılık semalarda sevdim Düşünki düşün bir kez Son sonsuzlukta, sonsuzluk sonda saklıdır İşte ben seni öyle sevdim yar *** Sigaramda bir nefeste içime çektim seni Çölü geçmiş bir tay düşüncesinde gibi Bir bardak suda içtim seni Almaya gelmiş bedenimi Azrailin pençesinde sevdim seni İşte, işte, işte öyle sevdim seni Tarifi imkânsız, telafisi olmayan bir yürekte Bir çelişkide, bir sonun başlangıcında Bir başlangıcın anında sevdim seni İşte öyle sevdim seni Zindanlara sığmayan yürekte sevdim seni *** Kâğıt ile kalem arasında basit çizgiler çizerek Mürekkebin her damlasında sevdim seni İşte öyle ki bir bardak suda fırtına koparan yüreğimde sevdim seni Kahrolsun, işte öyle sevdim seni *** Düşün bir kez, düşün ki Nemrut’ta firavunun çektiği acı gibi İlmiği boynuna geçen Pir Sultan gibi Sehpada Cem Sultan gibi Çarmığa gerilen Prometheus gibi Aslanlara yem edilen Spartacus gibi Acının sonuna vardığı her olgu gibi İşte öyle sevdim ben seni yar Böyle sevdim… Öyle ki tarifi imkânsız, telafisi olmayan Her sonun başlangıcında, Her anın sonunda Bedenimi almaya gelmiş Azrailin pençesinde sevdim ben seni *** Düşün ki Son sonsuzlukta saklıdır, Sonsuzluk sonda İşte öyle sevdim ben seni Anlatamadığım her düşüncede Yüreğimden Akan her kelimede Ama yanlış ama doğru Hep sevdim seni....