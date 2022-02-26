Murat Göğebakan

Umut Şarkı Sözleri
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Ben seni gece ile gündüzün arasında sevdim
Kaybolan yıldızların, hiç olmayacak umutların arasında sevdim
Bağırıp, çağıran, haykıran doğanın acımasız kanununda bile sevdim
Çok çok sevdim, tuz gibi yar, seni öyle sevdim
***
Var olan olgunun sonsuzluğunda, Kırılan, boşa giden umutların sonunda bile sevdim
Her sonun bir başlangıcında, her yüreğimden akan ılık semalarda sevdim
Düşünki düşün bir kez Son sonsuzlukta, sonsuzluk sonda saklıdır
İşte ben seni öyle sevdim yar
***
Sigaramda bir nefeste içime çektim seni
Çölü geçmiş bir tay düşüncesinde gibi Bir bardak suda içtim seni
Almaya gelmiş bedenimi Azrailin pençesinde sevdim seni
İşte, işte, işte öyle sevdim seni Tarifi imkânsız, telafisi olmayan bir yürekte
Bir çelişkide, bir sonun başlangıcında Bir başlangıcın anında sevdim seni
İşte öyle sevdim seni Zindanlara sığmayan yürekte sevdim seni
***
Kâğıt ile kalem arasında basit çizgiler çizerek Mürekkebin her damlasında sevdim seni
İşte öyle ki bir bardak suda fırtına koparan yüreğimde sevdim seni
Kahrolsun, işte öyle sevdim seni
***
Düşün bir kez, düşün ki
Nemrut’ta firavunun çektiği acı gibi İlmiği boynuna geçen Pir Sultan gibi
Sehpada Cem Sultan gibi Çarmığa gerilen Prometheus gibi
Aslanlara yem edilen Spartacus gibi
Acının sonuna vardığı her olgu gibi İşte öyle sevdim ben seni yar
Böyle sevdim… Öyle ki tarifi imkânsız, telafisi olmayan Her sonun başlangıcında,
Her anın sonunda Bedenimi almaya gelmiş Azrailin pençesinde sevdim ben seni
***
Düşün ki Son sonsuzlukta saklıdır,
Sonsuzluk sonda İşte öyle sevdim ben seni
Anlatamadığım her düşüncede Yüreğimden
Akan her kelimede Ama yanlış ama doğru
Hep sevdim seni....