Vazgeçilmiyor Şarkı Sözleri
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Murat Göğebakan
Vazgeçilmiyor
Tüm Şarkıları
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Hasretinden dolan gözyaşlarımı
Gönlüme dökerek vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Aşkımın şahidi bakışlarını
Hülyaya vererek vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Aşkından olmuşum deli
Sen istersen bitir beni
Düşündükçe bir can seni
Vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor
Aramakla bulunmaz sen gibi canlar
Hasretin içimi köz gibi dağlar
Köz gibi dağlar köz gibi dağlar
Sen gül oyna, bense giyem karalar
İnan senin için vazgeçilmiyor
Vazgeçilmiyor vazgeçilmiyor