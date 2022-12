Murat Kekilli

Senden uzakta uzak kaldım, her yanıma Arayıp durdum kendimi, seni bulmaya Güneşim misin, güneşten bir parça? Ağladım durdum senden uzakta *** Senden uzakta uzak kaldım, her yanıma Arayıp durdum kendimi, seni bulmaya Güneşim misin, güneşten bir parça? Ağladım durdum senden uzakta *** Çok uzakta (çok uzakta) Aradım durdum (aradım durdum) Ağladım durdum (ağladım) Senden uzakta *** Çok uzakta (çok) Aradım durdum (aradım durdum) Çıldırıp durdum (çıldırıp durdum) Senden uzakta *** Senden uzakta uzak kaldım, her yanıma Arayıp durdum kendimi, seni bulmaya Güneşim misin, güneşten bir parça? Ağladım durdum, senden uzakta *** Çok uzakta (çok uzakta) Aradım durdum (aradım durdum) Ağladım durdum (ağladım) Senden uzakta *** Çok uzakta (çok) Aradım durdum (aradım durdum) Çıldırıp durdum (çıldırıp durdum) Senden uzakta *** Çok uzakta Aradım durdum Ağladım *** Çok Aradım durdum Çıldırıp durdum