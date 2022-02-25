Senden Uzakta Şarkı Sözleri
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Murat Kekilli
Senden Uzakta
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Senden uzakta uzak kaldım, her yanıma
Arayıp durdum kendimi, seni bulmaya
Güneşim misin, güneşten bir parça?
Ağladım durdum senden uzakta
***
Senden uzakta uzak kaldım, her yanıma
Arayıp durdum kendimi, seni bulmaya
Güneşim misin, güneşten bir parça?
Ağladım durdum senden uzakta
***
Çok uzakta (çok uzakta)
Aradım durdum (aradım durdum)
Ağladım durdum (ağladım)
Senden uzakta
***
Çok uzakta (çok)
Aradım durdum (aradım durdum)
Çıldırıp durdum (çıldırıp durdum)
Senden uzakta
***
Senden uzakta uzak kaldım, her yanıma
Arayıp durdum kendimi, seni bulmaya
Güneşim misin, güneşten bir parça?
Ağladım durdum, senden uzakta
***
Çok uzakta (çok uzakta)
Aradım durdum (aradım durdum)
Ağladım durdum (ağladım)
Senden uzakta
***
Çok uzakta (çok)
Aradım durdum (aradım durdum)
Çıldırıp durdum (çıldırıp durdum)
Senden uzakta
***
Çok uzakta
Aradım durdum
Ağladım
***
Çok
Aradım durdum
Çıldırıp durdum