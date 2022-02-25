Murat Kekilli

Geç Erdim Şarkı Sözleri
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Karanlığın inkara açık sorularını sordum
Mealin sesten eksilttiğine
Ve varlığımın son tefsirinde
Sezginin bir dilsiz ravi olduğunu buldum
***
Karanlığın inkara açık sorularını sordum
Mealin sesten eksilttiğine
Ve varlığımın son tefsirinde
Sezginin bir dilsiz ravi olduğunu buldum
***
Ay, ay
Ah, ay
***
Cüzzamlı kibrinden serabadının sözlerinden
Ukalalığımdan ve soytarılığımdan
Babamdan bile önce ihtiyarlayan benden
Benden önce büyüyen yaşıtlarımdan
***
Çok şey öğrendim
Çok şey öğrendim
Çok şey öğrendim
***
Şimdi anne karnındaki dalgın duruşu da
Çıkıyorum artık sokaklara
Ay, ay
Ah, ay
***
Cüzzamlı kibrinden serabadının sözlerinden
Ukalalığımdan ve soytarılığımdan
Babamdan bile önce ihtiyarlayan benden
Benden önce büyüyen yaşıtlarımdan
***
Çok şey öğrendim
Çok şey öğrendim
Çok şey öğrendim
***
Şimdi anne karnındaki dalgın duruşuda
Çıkıyorum artık sokaklara