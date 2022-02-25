Murat Kekilli

Karanlığın inkara açık sorularını sordum Mealin sesten eksilttiğine Ve varlığımın son tefsirinde Sezginin bir dilsiz ravi olduğunu buldum *** Karanlığın inkara açık sorularını sordum Mealin sesten eksilttiğine Ve varlığımın son tefsirinde Sezginin bir dilsiz ravi olduğunu buldum *** Ay, ay Ah, ay *** Cüzzamlı kibrinden serabadının sözlerinden Ukalalığımdan ve soytarılığımdan Babamdan bile önce ihtiyarlayan benden Benden önce büyüyen yaşıtlarımdan *** Çok şey öğrendim Çok şey öğrendim Çok şey öğrendim *** Şimdi anne karnındaki dalgın duruşu da Çıkıyorum artık sokaklara Ay, ay Ah, ay *** Cüzzamlı kibrinden serabadının sözlerinden Ukalalığımdan ve soytarılığımdan Babamdan bile önce ihtiyarlayan benden Benden önce büyüyen yaşıtlarımdan *** Çok şey öğrendim Çok şey öğrendim Çok şey öğrendim *** Şimdi anne karnındaki dalgın duruşuda Çıkıyorum artık sokaklara