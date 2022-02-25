Kalbimdeki Darp Şarkı Sözleri
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Murat Kekilli
Kalbimdeki Darp
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Seni sevdim ve bunu bir tek sana söylemedim
Gizledim, gizemledim, bir tek sana diyemedim
Seni sevdim ve bunu bir tek sana söylemedim
Gizledim, gizemledim, bir tek sana söylemedim
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Aradan geçen yılları topla da yüzüme çarp
Belki bir güle benzer o vakit kalbimdeki darp
Aradan geçen yılları topla ve yüzüme çarp
Belki bir güle benzer o vakit kalbimdeki darp
O vakit kalbimdeki darp, kalbimdeki darp
***
Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim
Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim
***
Kalbimin kapısını çalıyor iki kişi birden
Bir tanesi sen, öteki sana benzeyen
Kalbimin kapısını çalıyor iki kişi birden
Bir tanesi sen, öteki sana benzeyen
Öteki sana benzeyen, sana benzeyen
***
Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim
Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim
Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim
Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim
***
Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim
Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim
Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim
Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim
***
Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim
Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim