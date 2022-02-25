Murat Kekilli

Seni sevdim ve bunu bir tek sana söylemedim Gizledim, gizemledim, bir tek sana diyemedim Seni sevdim ve bunu bir tek sana söylemedim Gizledim, gizemledim, bir tek sana söylemedim *** Aradan geçen yılları topla da yüzüme çarp Belki bir güle benzer o vakit kalbimdeki darp Aradan geçen yılları topla ve yüzüme çarp Belki bir güle benzer o vakit kalbimdeki darp O vakit kalbimdeki darp, kalbimdeki darp *** Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim *** Kalbimin kapısını çalıyor iki kişi birden Bir tanesi sen, öteki sana benzeyen Kalbimin kapısını çalıyor iki kişi birden Bir tanesi sen, öteki sana benzeyen Öteki sana benzeyen, sana benzeyen *** Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim *** Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim *** Seni sevdim ve bunu bir tek sana diyemedim Gizledim, gizemledim, yalnız sana diyemedim