Gözlerin Yalancı Bahar Şarkı Sözleri
Murat Kekilli Gözlerin Yalancı Bahar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Kekilli Gözlerin Yalancı Bahar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin Yalancı Bahar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Kekilli
Gözlerin Yalancı Bahar
Tüm Şarkıları
-
Gözlerin yalancı bahardı
Anlamadığıma bakma
Kim olsaydı anlardı benim yerimde
***
Gözlerin yalancı bahardı
Anlamadığıma bakma
Kim olsaydı anlardı benim yerimde
***
Bir suçtum, bir cezaydım
Yıllar sonra farkına vardım
Arlanmadım, uslanmadım
Başa döndüm, sevdalandım
***
Bir suçtum, bir cezaydım
Yıllar sonra farkına vardım
Arlanmadım, uslanmadım
Başa döndüm, sevdalandım
***
Gözlerin yalancı bahardı
Anlamadığıma bakma
Kim olsaydı anlardı benim yerimde
***
Gözlerin yalancı bahardı
Anlamadığıma bakma
Kim olsaydı anlardı benim yerimde
***
Bir suçtum, bir cezaydım
Yıllar sonra farkına vardım
Arlanmadım, uslanmadım
Başa döndüm, sevdalandım
***
Bir suçtum, bir cezaydım
Yıllar sonra farkına vardım
Arlanmadım, uslanmadım
Başa döndüm, sevdalandım