Murat Kekilli

Gözlerin yalancı bahardı Anlamadığıma bakma Kim olsaydı anlardı benim yerimde *** Gözlerin yalancı bahardı Anlamadığıma bakma Kim olsaydı anlardı benim yerimde *** Bir suçtum, bir cezaydım Yıllar sonra farkına vardım Arlanmadım, uslanmadım Başa döndüm, sevdalandım *** Bir suçtum, bir cezaydım Yıllar sonra farkına vardım Arlanmadım, uslanmadım Başa döndüm, sevdalandım *** Gözlerin yalancı bahardı Anlamadığıma bakma Kim olsaydı anlardı benim yerimde *** Gözlerin yalancı bahardı Anlamadığıma bakma Kim olsaydı anlardı benim yerimde *** Bir suçtum, bir cezaydım Yıllar sonra farkına vardım Arlanmadım, uslanmadım Başa döndüm, sevdalandım *** Bir suçtum, bir cezaydım Yıllar sonra farkına vardım Arlanmadım, uslanmadım Başa döndüm, sevdalandım