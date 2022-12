Murat Kekilli

Her gözyaşı içinde bir denizi saklar Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar Her gözyaşı içinde bir denizi saklar Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar ** Konuşsam kızacaklar, sussam asacaklar Beni bende değil, sende bulacaklar Ölümden sızan damladır hayat Su bilir, toprak bilir, bunu bilmez çocuklar ** Her gözyaşı içinde bir denizi saklar Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar Her gözyaşı içinde bir denizi saklar Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar ** Konuşsam kızacaklar, sussam asacaklar Beni bende değil, sende bulacaklar Ölümden sızan damladır hayat Su bilir, toprak bilir, bunu bilmez çocuklar