Sende Bulacaklar Şarkı Sözleri
Murat Kekilli Sende Bulacaklar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Kekilli Sende Bulacaklar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sende Bulacaklar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Kekilli
Sende Bulacaklar
Tüm Şarkıları
-
Her gözyaşı içinde bir denizi saklar
Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar
Her gözyaşı içinde bir denizi saklar
Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar
**
Konuşsam kızacaklar, sussam asacaklar
Beni bende değil, sende bulacaklar
Ölümden sızan damladır hayat
Su bilir, toprak bilir, bunu bilmez çocuklar
**
Her gözyaşı içinde bir denizi saklar
Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar
Her gözyaşı içinde bir denizi saklar
Sular taşar, bilirim, ağlayınca balıklar
**
Konuşsam kızacaklar, sussam asacaklar
Beni bende değil, sende bulacaklar
Ölümden sızan damladır hayat
Su bilir, toprak bilir, bunu bilmez çocuklar