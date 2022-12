Dut ağacı değilem Her gelene eğilem Eğil eğil öpeyim Can alıcı değilem *** Hıçkırık tuttu beni Tuttu kuruttu beni Kız gözlerin kör olsun Ne tez unuttun beni *** Garadut parmak gibi Gız yüzün gaymak gibi Seni benden ayıran Kurusun yaprak gibi *** Dut ağacı değilem Her gelene eğilem Eğil eğil öpeyim Can alıcı değilem *** Cigaramın dumanı yok Memleketin düzeni yok Bir de senden ayrıldım Daha benden beteri yok *** Yanıyorum yanıyorum Yangın vurmuş kalbime El çek tabib yaremden Onulmaz derdime çare *** Dut ağacı değilem Her gelene eğilem Eğil eğil öpeyim Can alıcı değilem *** Hıçkırık tuttu beni Tuttu kuruttu beni Kız gözlerin kör olsun Ne tez unuttun beni