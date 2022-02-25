Gözümün Karası Şarkı Sözleri
Murat Kekilli Gözümün Karası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Kekilli Gözümün Karası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözümün Karası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Kekilli
Gözümün Karası
Tüm Şarkıları
-
Sensiz geçmiyor günler
Artık acı veriyor her şey
Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm
Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm
Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm
Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm
***
Gel, gecemi aydınlat
Gel, yükümü hafiflet
Gel, bitsin bu hasret
***
Ah, gözümün karası
Ah, içimin yarası
Ah, bitsin bu hasret
***
Sensiz geçmiyor günler
Artık acı veriyor her şey
Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm
Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm
Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm
Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm
***
Gel, gecemi aydınlat
Gel, yükümü hafiflet
Gel, bitsin bu hasret
***
Ah, gözümün karası
Ah, içimin yarası
Ah, bitsin bu hasret
***
Gel, gecemi aydınlat
Gel, yükümü hafiflet
Gel, bitsin bu hasret
***
Ah, gözümün karası
Ah, içimin yarası
Ah, bitsin bu hasret