Murat Kekilli

Sensiz geçmiyor günler Artık acı veriyor her şey Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm *** Gel, gecemi aydınlat Gel, yükümü hafiflet Gel, bitsin bu hasret *** Ah, gözümün karası Ah, içimin yarası Ah, bitsin bu hasret *** Sensiz geçmiyor günler Artık acı veriyor her şey Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm Bu böyle daha fazla sürmez, ya bunun sonu ölüm Ya da ben ölene kadar çekerim zulüm *** Gel, gecemi aydınlat Gel, yükümü hafiflet Gel, bitsin bu hasret *** Ah, gözümün karası Ah, içimin yarası Ah, bitsin bu hasret *** Gel, gecemi aydınlat Gel, yükümü hafiflet Gel, bitsin bu hasret *** Ah, gözümün karası Ah, içimin yarası Ah, bitsin bu hasret