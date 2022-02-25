Murat Kekilli

Ankara Şarkı Sözleri
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Ankaranın dumanında,
Yatam derim yatılmıyor
Ne Adana ne Ceyhan'da, güzellerden geçilmiyor
Açtım'ola şameli'nin gülleri
Yettim'ola ela gözün sürmesi
Bağdat'ın basra'nın telli turnası
Turnam yare selam saldım gel deyi
Bağdat'ın basra'nın telli turnası
Turnam yare selam saldım gel deyi
Aşına da Karacaoğlan aşına
Yeni değmiş onüç ondört yaşına
Uzak durma akpınar'ın başına
Turnam yare selam saldım gel deyi
Uzak durma akpınar'ın başına
Turnam yare selam saldım gel deyi
Bu sevgide bir yalanmış,
Yar İstanbulda zevkine dalmış
Unut diye haber salmış
Ben nasıl yanmayım dağlar
Ben nasıl yanmayım dağlar
Ben nasıl yanmayayım dağlar, dağlar, dağlar, dağlar