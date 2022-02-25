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7/24 Dinle Avara

Avara Şarkı Sözleri

Murat Kekilli Avara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Kekilli Avara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Avara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Kekilli

Murat Kekilli

Avara

  • Ayrılık

  • Avara

  • Eşek Gözlüm

  • Tomarza

  • Yandı Bu Yürek

  • Vakti Geldi (Ayrılık Vakti)

  • Odalarım

  • Meyro

  • Gitme Döngüsü

  • Meşeler

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