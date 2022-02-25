Murat Kekilli

Ayrılık ayının son haftası Günlerden banane Nereden aklıma geldiysen Oraya git dedim gölgene *** Ayrılık ayının son haftası Günlerden banane Nereden aklıma geldiysen Oraya git dedim gölgene *** Böylelikle girdin kalbime, kalbime, kalbime Böylece girdin kalbime, kalbime, kalbime *** Mümkündür cenneten kovulacağım Bu işin sonunda Yalnız seni sevdim bu dünyada Yalnız seni koca dünyada *** Mümkündür cennetten kovulacağım Eninde sonunda Bir tek seni sevdim bu dünyada Yalnız seni koca dünyada *** Ayrılık ayının son haftası Günlerden banane Nereden aklıma geldiysen Oraya git dedim gölgene *** Ayrılık ayının son haftası Günlerden banane Nereden aklıma geldiysen Oraya git dedim gölgene *** Böylelikle girdin kalbime, kalbime, kalbime Böylece girdin kalbime, kalbime, kalbime *** Mümkündür cennetten kovulacağım Eninde sonunda Yalnız seni sevdim bu dünyada Yalnız seni koca dünyada *** Mümkündür cennetten kovulacağım Eninde sonunda Bir tek seni sevdim bu dünyada Yalnız seni koca dünyada

Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun Yeter olsun yeter olsun çok ağlattın yeter olsun O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun *** Ah güzel geçersen bir elime çekerim seni yemine Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun Ah güzel geçersen elime çekerim seni yemine Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun *** Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun Karadır kaşların kara sineme açtın yara Beni dünyada avara eden bin beter olsun