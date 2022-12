Murat Kekilli

Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa tükürüm vay be Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa tükürüm vay be *** Ne güzel günlerdi o günler, vay be Kardaş kardaş yaşardık bir zaman, vay be Kim verdi elimize bu silahları? Kim düşürdü bu hâle, kim bizi vay be Kim verdi elimize bu silahları? Kim düşürdü bu hale, kim bizi vay be *** Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa (püh!) tükürüm vay be Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa tükürüm vay be *** Yemyeşildi bu şehrin her yeri, vay be İnsan insan bakardık maviye, vay be Sevdiğim bile terk etmiş bu diyarları Durulmaz bu şehirde, duramam vay be Sevgilim bile terk etmiş bu diyarları Durulmaz bu şehirde, duramam vay be *** Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa tükürüm vay be Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa (püh!) tükürüm vay be Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa tükürüm vay be Vay be vay, vay be vay Ben böyle anlayışa...