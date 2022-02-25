Murat Kekilli

Bu Gece Aklıma Gelmeyecektin Tüm ışıkları bir bir saklasan bulurum seni bu gece Cadde cadde, sokak sokak bu kenti yakarım bu gece, Tüm ışıkları bir bir saklasan bulurum seni bu gece Cadde cadde, sokak sokak bu kenti yakarım bu gece, *** Ölümümsün sen benim, Ölüm gibi ömrümdesin Elindeyse al kendini benden... *** Bu gece aklıma gelmeyecektin, bu gece, Bu gece düşlerime girmeyecektin Bu gece aklıma gelmeyecektin, bu gece, Bu gece düşlerime girmeyecektin *** Terk edilmiş yaşantımın bir durak ötesindesin Kopartıp al al kendini, küflenmiş yüreğimden Terk edilmiş yaşantımın bir durak ötesindesin Kopartıp al al kendini, küf tutmuş yüreğimden *** Ölümümsün sen benim, Ölüm gibi ömrümdesin Elindeyse al kendini benden... *** Bu gece aklıma gelmeyecektin, bu gece, Bu gece düşlerime girmeyecektin Bu gece aklıma gelmeyecektin, bu gece, Bu gece düşlerime girmeyecektin *** Bu gece aklıma gelmeyecektin, bu gece, Bu gece düşlerime girmeyecektin

Bu Akşam Ölürüm Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim Bir sen olurum, bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm, sırf senin için Beni ölüm bile anlamaz *** Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim Bir sen olurum, bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm, sırf senin için Beni ölüm bile anlamaz *** Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz