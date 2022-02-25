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7/24 Dinle Bu Akşam Ölürüm

Bu Akşam Ölürüm Şarkı Sözleri

Murat Kekilli Bu Akşam Ölürüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Kekilli Bu Akşam Ölürüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Akşam Ölürüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Kekilli

Murat Kekilli

Bu Akşam Ölürüm

  • Bu Gece Aklıma Gelmeyecektin

  • Bu Akşam Ölürüm

  • Turnam

  • Barış Türküsü

  • Anadolu Benim

  • Dadaş

  • Karagözlüm

  • Aklıma Gelmeyecektin

  • Vay Be

  • Dere Boyu Kavaklar

  • Yar Deyi

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