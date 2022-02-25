Cümbür Cemaat Şarkı Sözleri
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Murat Kekilli
Cümbür Cemaat
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Dün yine seni andık cümbür cemaat cümbür,
Andık ayazda kaldık cümbür cemaat cümbür,
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Kahkaha attık durduk her yerde seni sorduk,
Sordukça hasta olduk cümbür cemaat cümbür.
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Şişeler elimizde cümbür cemaat cümbür,
Leblebi cebimizde cümbür cemaat cümbür,
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Hasret var içimizde sen yoksun aramızda,
Şüphe var kafamızda cümbür cemaat cümbür.
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Gel artık bekliyoruz cümbür cemaat cümbür,
Seni sayıklıyoruz cümbür cemaat cümbür,
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Hiç mutlu olmuyoruz meşkten zevk almıyoruz,
Hep seni anıyoruz cümbür cemaat cümbür.
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Hiç mutlu olmuyoruz meşkten zevk almıyoruz
Hep seni anıyoruz cümbür cemaat cümbür