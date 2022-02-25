Murat Kekilli

Dün yine seni andık cümbür cemaat cümbür, Andık ayazda kaldık cümbür cemaat cümbür, *** Kahkaha attık durduk her yerde seni sorduk, Sordukça hasta olduk cümbür cemaat cümbür. *** Şişeler elimizde cümbür cemaat cümbür, Leblebi cebimizde cümbür cemaat cümbür, *** Hasret var içimizde sen yoksun aramızda, Şüphe var kafamızda cümbür cemaat cümbür. *** Gel artık bekliyoruz cümbür cemaat cümbür, Seni sayıklıyoruz cümbür cemaat cümbür, *** Hiç mutlu olmuyoruz meşkten zevk almıyoruz, Hep seni anıyoruz cümbür cemaat cümbür. *** Hiç mutlu olmuyoruz meşkten zevk almıyoruz Hep seni anıyoruz cümbür cemaat cümbür