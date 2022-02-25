Gümüş Teller Şarkı Sözleri
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Murat Kekilli
Gümüş Teller
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Zamanlar eskimedi
Ben zamansız eskidim
Ayna kör, duvar sağır
Kaybolmuş senelerim
***
Zamanlar eskimedi
Ben zamansız eskidim
Ayna kör, duvar sağır
Kaybolmuş senelerim
Ayna kör, duvar sağır
Kaybolmuş senelerim
***
Aynadaki ben miyim?
Benim mi gümüş teller?
Yalan mı söylüyorlar?
Yüzümdeki çizgiler
***
Aynadaki ben miyim?
Benim mi gümüş teller?
Yalan mı söylüyorlar?
Yüzümdeki çizgiler
***
Günüm güneşe hasret
Gecem gündüze gebe
Ben bitik, ruhum bitik
Düşlerimde bilmece
***
Günüm güneşe hasret
Gecem gündüze gebe
Ben bitik, ruhum bitik
Düşlerimde bilmece
Ben bitik, ruhum bitik
Düşlerimde bilmece
***
Aynadaki ben miyim?
Benim mi gümüş teller?
Yalan mı söylüyorlar?
Yüzümdeki çizgiler
***
Aynadaki ben miyim?
Benim mi gümüş teller?
Yalan mı söylüyorlar?
Yüzümdeki çizgiler
***
Aynadaki ben miyim?
Benim mi gümüş teller?
Yalan mı söylüyorlar?
Yüzümdeki çizgiler
***
Aynadaki ben miyim?
Benim mi gümüş teller?
Yalan mı söylüyorlar?
Yüzümdeki çizgiler