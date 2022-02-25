Murat Kekilli

Zamanlar eskimedi Ben zamansız eskidim Ayna kör, duvar sağır Kaybolmuş senelerim *** Zamanlar eskimedi Ben zamansız eskidim Ayna kör, duvar sağır Kaybolmuş senelerim Ayna kör, duvar sağır Kaybolmuş senelerim *** Aynadaki ben miyim? Benim mi gümüş teller? Yalan mı söylüyorlar? Yüzümdeki çizgiler *** Aynadaki ben miyim? Benim mi gümüş teller? Yalan mı söylüyorlar? Yüzümdeki çizgiler *** Günüm güneşe hasret Gecem gündüze gebe Ben bitik, ruhum bitik Düşlerimde bilmece *** Günüm güneşe hasret Gecem gündüze gebe Ben bitik, ruhum bitik Düşlerimde bilmece Ben bitik, ruhum bitik Düşlerimde bilmece *** Aynadaki ben miyim? Benim mi gümüş teller? Yalan mı söylüyorlar? Yüzümdeki çizgiler *** Aynadaki ben miyim? Benim mi gümüş teller? Yalan mı söylüyorlar? Yüzümdeki çizgiler *** Aynadaki ben miyim? Benim mi gümüş teller? Yalan mı söylüyorlar? Yüzümdeki çizgiler *** Aynadaki ben miyim? Benim mi gümüş teller? Yalan mı söylüyorlar? Yüzümdeki çizgiler