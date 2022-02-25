Yedialtı Şarkı Sözleri
Murat Kekilli Yedialtı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Kekilli Yedialtı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yedialtı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İşte şuramda bir sancı var
Bul bulabilirsen
Bul bulabilirsen
***
Mağripte sen maşrukta ben
Gel gelebilirsen
Gel gelebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
İşte şuramda bir sancı var
Bul bulabilirsen
***
Mağripte sen maşrukta ben
Gel gelebilirsen
Gel gelebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Bu mevsimde çok güzel olursun
Düşlerimin içinde
Ben kendi sokağımda kayboldum
Mavilerin içinde
Mavilerin içinde
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
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Uzakta olsan gül yüzüme
Gül yüzünden öpem seni
Uzakta olsan gül yüzüme
Gül yüzünden öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
Ateşte olsan düş üstüme
Avuç avuç içem seni
Ateşte olsan düş üstüme
Avuç avuç içem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
Gel öpem seni
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Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
***
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Sen benden geçtin amma
Ben senden geçemiyom diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
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