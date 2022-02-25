Bir Ahir Zaman Şarkı Sözleri
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Murat Kekilli
Bir Ahir Zaman
-
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
Gözyaşımla suladım toprağını
Güneşe döndün
Bana bakmadın darıldın
***
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
Gözyaşımla suladım toprağını
Güneşe döndün
Bana bakmadın darıldın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
***
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
Gözyaşlarımla suladım toprağını
Güneşe döndün
Bana bakmadın darıldın
***
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
Gözyaşlarımla suladım toprağını
Güneşe döndün
Bana bakmadın darıldın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
***
Kökü bende gözü dışarda
Kırılası dallarının
Sana gül dedim
Ağladın, koklatmadın
-
Bilmecede bilinmeyen sözlerimdin sen
Eskittiğim bu şehirde serabım oldun
Bilmecede bilinmeyen sözlerimdin sen
Eskittiğim bu şehirde serabım oldun
***
Tanrıya yalvardığım dualarımdın
İşlediğim en büyük günahım oldun
Tanrıya yalvardığım dualarımdın
İşlediğim en büyük günahım oldun
***
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerinden
Bir deli rüzgar götürdü benim şehrimden
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerinden
Bir deli rüzgar götürdü benim şehrimden
***
Bak masallarımız bitti acılar sardık
Çıkmaz bir sokaktaki rüyaya daldık
Bak masallarımız bitti acılar sardık
Çıkmaz bir sokaktaki rüyaya daldık
***
Umutlara söylediğim şarkılarımdın
Yüreğimdeki o çölde serabım oldun
Umutlara söylediğim şarkılarımdın
Yüreğimdeki o çölde serabım oldun
***
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerimden
Bir deli rüzgar götürdü seni şehrimden
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden
Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerinden
Bir deli rüzgar götürdü seni şehrimden
***
Belki bilmiyorsun ama
Bakışlarından öpüyorum seni
Belki anlamıyorsun ama
Yalnızlığından öpüyorum seni
-
Yârim benden uzaklarda zannetme ki güleceksin
Bir zalimin kollarında pişmanlıktan öleceksin
***
Yaş tutacak gözlerini
Döveceksin dizlerini
Bu sevdanın izlerini bilmem nasıl sileceksin
***
Vazonda güller solacak
Günün kahırla dolacak
Hasretin hançer olacak
Yüreğini dileceksin
-
-
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider yele karşı
Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider yele karşı
***
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmuş göle karşı
***
Şahinim var bazlanım var
Tel alışkın sazlarım var
Şahinim var bazlanım var
Tel alışkın sazlarım var
Yare gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karşı
Yare gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karşı
***
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmuş göle karşı
***
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmuş göle karşı
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
-
-
Bismillahirrahmanirrahim
İnnellezîne kâlû rabbunâllâh summestekâm tetenezzelu aleyhimul melâiketi ellâ tehâfû
ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tûadûn.
***
Bir ahir zamandı
Sokaklar çok dardı
Kesse leyla bileğini
Mecnun kanardı
Sırılsıklamdım
Çırılçıplaktım
Gecenin delisiydim
Cehennemin dibiydim
***
Bir ahir zamandı
Sokaklar çok dardı
Kesse leyla bileğini
Mecnun kanardı
Sırılsıklamdım
Çırılçıplaktım
Gecenin delisiydim
Cehennemin dibiydim
***
Bir ahir kelamdı
Dünya çok yalandı
Batsa diken ayağına
Benim canım yanardı
Sırılsıklamdım
Çırılçıplaktım
Gecenin delisiydim
Cehennemin dibiydim
***
Bir ahir zamandı
Sokaklar çok dardı
Kesse leyla bileğini
Mecnun kanardı
Sırılsıklamdım
Çırılçıplaktım
Gecenin delisiydim
Cehennemin dibiydim
***
Sırılsıklamdım
Çırılçıplaktım
Gecenin delisiydim
Cehennemin dibiydim
Sırılsıklamdım
Çırılçıplaktım
Gecenin delisiydim
Cehennemin dibiydim
***
Bismillahirrahmanirrahim
Vel asr. innel insane lefi husr.
Sadakallahulazim.
-
Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme
Sevdiğimden ayrıldım dünya zindan gözüme
Kimse çare bulamaz gözlerimin yaşına
Bu çektiğim çileler düşmanların başına
***
Yaşamak mı?
Hayat mı bu?
Allah'ım hiç şansım yok mu?
Yaşamak mı?
Hayat mı bu?
Benim aşktan şansım yok mu?
***
Öyle dertliyim ki ben, kimse bir gün çekemez
Yaşamakmış ölmekmiş benim için fark etmez
Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme
Sevdiğimden ayrıldım dünya zindan gözüme
***
Yaşamak mı?
Hayat mı bu?
Allah'ım hiç şansım yok mu?
Yaşamak mı?
Hayat mı bu?
Benim aşktan şansım yok mu?
***
Yaşamak mı?
Hayat mı bu?
Allah'ım hiç şansım yok mu?
Yaşamak mı?
Hayat mı bu?
Benim aşktan şansım yok mu?
-
Geceler soyulup çöllere düşmüş
Kim demiş kızılcıklar üşümez diye
Karnı ağrıyan çocuğa ateş diyen deccal?
Ölüm seni de bulur bekle
***
Dar geliyor, dar geliyor dünya bana
Hayat böyledir işte yavrum diyemem sana
Dar geliyor, dar geliyor dünya bana
Hayat böyledir işte yavrum diyemem sana
***
Çok uzakta değil Pasifik'te
Canı sıkıldığında Sam Amcaların
Çok uzakta değil Pasifik'te
Canı her sıkıldığında Sam Amcaların
Canı çıkar Ortadoğu'da çocukların
Çocuk olmak tehlikelidir yasaktır yavrum
Canı çıkar Ortadoğu'da çocukların
Çocuk olmak tehlikelidir yasaktır yavrum
***
Dar geliyor, dar geliyor dünya bana
Hayat böyledir işte yavrum diyemem sana
***
Çok uzakta değil Pasifik'te
Canı sıkıldığında Sam Amcaların
Çok uzakta değil Pasifik'te
Canı her sıkıldığında Sam Amcaların
Canı çıkar Ortadoğu'da çocukların
Çocuk olmak tehlikelidir yasaktır yavrum
Canı çıkar Ortadoğu'da çocukların
Çocuk olmak tehlikelidir yasaktır yavrum
***
Dar geliyor, dar geliyor dünya bana
Hayat böyledir işte yavrum diyemem sana
Dar geliyor, dar geliyor dünya bana
Hayat böyledir işte yavrum diyemem sana
Dar geliyor, dar geliyor dünya bana
Hayat böyledir işte yavrum diyemem sana
-