Murat Kekilli

Sana Gül Dedim Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın Gözyaşımla suladım toprağını Güneşe döndün Bana bakmadın darıldın *** Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın Gözyaşımla suladım toprağını Güneşe döndün Bana bakmadın darıldın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın *** Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın Gözyaşlarımla suladım toprağını Güneşe döndün Bana bakmadın darıldın *** Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın Gözyaşlarımla suladım toprağını Güneşe döndün Bana bakmadın darıldın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın *** Kökü bende gözü dışarda Kırılası dallarının Sana gül dedim Ağladın, koklatmadın

Bir Masal Rüzgarı Bilmecede bilinmeyen sözlerimdin sen Eskittiğim bu şehirde serabım oldun Bilmecede bilinmeyen sözlerimdin sen Eskittiğim bu şehirde serabım oldun *** Tanrıya yalvardığım dualarımdın İşlediğim en büyük günahım oldun Tanrıya yalvardığım dualarımdın İşlediğim en büyük günahım oldun *** Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerinden Bir deli rüzgar götürdü benim şehrimden Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerinden Bir deli rüzgar götürdü benim şehrimden *** Bak masallarımız bitti acılar sardık Çıkmaz bir sokaktaki rüyaya daldık Bak masallarımız bitti acılar sardık Çıkmaz bir sokaktaki rüyaya daldık *** Umutlara söylediğim şarkılarımdın Yüreğimdeki o çölde serabım oldun Umutlara söylediğim şarkılarımdın Yüreğimdeki o çölde serabım oldun *** Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerimden Bir deli rüzgar götürdü seni şehrimden Bir deli rüzgar esti alıp götürdü seni benden Bir deli rüzgar esti alıp götürdü düşlerinden Bir deli rüzgar götürdü seni şehrimden *** Belki bilmiyorsun ama Bakışlarından öpüyorum seni Belki anlamıyorsun ama Yalnızlığından öpüyorum seni

Döveceksin Dizlerini Yârim benden uzaklarda zannetme ki güleceksin Bir zalimin kollarında pişmanlıktan öleceksin *** Yaş tutacak gözlerini Döveceksin dizlerini Bu sevdanın izlerini bilmem nasıl sileceksin *** Vazonda güller solacak Günün kahırla dolacak Hasretin hançer olacak Yüreğini dileceksin

Yeşil Başlı Gövel Ördek Yeşil başlı gövel ördek Uçar gider göle karşı Yeşil başlı gövel ördek Uçar gider göle karşı Eğricesin tel tel etmiş Döker gider yele karşı Eğricesin tel tel etmiş Döker gider yele karşı *** Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuş göle karşı *** Şahinim var bazlanım var Tel alışkın sazlarım var Şahinim var bazlanım var Tel alışkın sazlarım var Yare gizli sözlerim var Diyemiyom ele karşı Yare gizli sözlerim var Diyemiyom ele karşı *** Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuş göle karşı *** Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuş göle karşı Telli turnam sökün gelir İnci mercan yükün gelir

Ahir Zaman Bismillahirrahmanirrahim İnnellezîne kâlû rabbunâllâh summestekâm tetenezzelu aleyhimul melâiketi ellâ tehâfû ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tûadûn. *** Bir ahir zamandı Sokaklar çok dardı Kesse leyla bileğini Mecnun kanardı Sırılsıklamdım Çırılçıplaktım Gecenin delisiydim Cehennemin dibiydim *** Bir ahir zamandı Sokaklar çok dardı Kesse leyla bileğini Mecnun kanardı Sırılsıklamdım Çırılçıplaktım Gecenin delisiydim Cehennemin dibiydim *** Bir ahir kelamdı Dünya çok yalandı Batsa diken ayağına Benim canım yanardı Sırılsıklamdım Çırılçıplaktım Gecenin delisiydim Cehennemin dibiydim *** Bir ahir zamandı Sokaklar çok dardı Kesse leyla bileğini Mecnun kanardı Sırılsıklamdım Çırılçıplaktım Gecenin delisiydim Cehennemin dibiydim *** Sırılsıklamdım Çırılçıplaktım Gecenin delisiydim Cehennemin dibiydim Sırılsıklamdım Çırılçıplaktım Gecenin delisiydim Cehennemin dibiydim *** Bismillahirrahmanirrahim Vel asr. innel insane lefi husr. Sadakallahulazim.

Hayat mı Bu Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme Sevdiğimden ayrıldım dünya zindan gözüme Kimse çare bulamaz gözlerimin yaşına Bu çektiğim çileler düşmanların başına *** Yaşamak mı? Hayat mı bu? Allah'ım hiç şansım yok mu? Yaşamak mı? Hayat mı bu? Benim aşktan şansım yok mu? *** Öyle dertliyim ki ben, kimse bir gün çekemez Yaşamakmış ölmekmiş benim için fark etmez Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme Sevdiğimden ayrıldım dünya zindan gözüme *** Yaşamak mı? Hayat mı bu? Allah'ım hiç şansım yok mu? Yaşamak mı? Hayat mı bu? Benim aşktan şansım yok mu? *** Yaşamak mı? Hayat mı bu? Allah'ım hiç şansım yok mu? Yaşamak mı? Hayat mı bu? Benim aşktan şansım yok mu?