Murat Kekilli

Gün gelirde beni Unutursun, unutursun demiştim Kalbimdeki bu derdi Uyutursun, uyutursun demiştim *** Ne ben seni unutabildim Ne bu gönlümü avutabildim Ne bu derdi uyutabildim *** Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam *** Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam *** Aşkını çekerim geleceksin, geleceksin diye Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diye *** Ne ben seni unutabildim Ne bu gönlümü avutabildim Ne bu derdimi uyutabildim *** Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam *** Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam *** Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam *** Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam