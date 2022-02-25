Unutamam Seni Şarkı Sözleri
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Murat Kekilli
Unutamam Seni
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Gün gelirde beni
Unutursun, unutursun demiştim
Kalbimdeki bu derdi
Uyutursun, uyutursun demiştim
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
Ne bu derdi uyutabildim
***
Unutamam seni, unutamam seni
Unutamam seni, unutamam
***
Unutamam seni, unutamam seni
Unutamam seni, unutamam
***
Aşkını çekerim geleceksin, geleceksin diye
Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diye
***
Ne ben seni unutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
Ne bu derdimi uyutabildim
***
Unutamam seni, unutamam seni
Unutamam seni, unutamam
***
Unutamam seni, unutamam seni
Unutamam seni, unutamam
***
Unutamam seni, unutamam seni
Unutamam seni, unutamam
***
Unutamam seni, unutamam seni
Unutamam seni, unutamam