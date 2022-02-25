Murat Kekilli

Vay Be Şarkı Sözleri
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Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
***
Ne güzel günlerdi o günler, vay be
Kardaş kardaş yaşardık bir zaman, vay be
Kim verdi elimize bu silahları?
Kim düşürdü bu hâle, kim bizi vay be
Kim verdi elimize bu silahları?
Kim düşürdü bu hale, kim bizi vay be
***
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa (püh!) tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
***
Yemyeşildi bu şehrin her yeri, vay be
İnsan insan bakardık maviye, vay be
Sevdiğim bile terk etmiş bu diyarları
Durulmaz bu şehirde, duramam vay be
Sevgilim bile terk etmiş bu diyarları
Durulmaz bu şehirde, duramam vay be
***
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa (püh!) tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa...