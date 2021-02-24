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Murat Şimşek
Murat Şimşek
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En Çok Dinlenen Murat Şimşek Şarkıları
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01
Lafız mana ilişkisi ve hukukta yorum metotları / 18.10.21
Murat Şimşek
08:26
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02
Doktrini dogmatik uykudan uyandırmak: Hukuk ve yorum / 10.10.21
Murat Şimşek
11:42
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03
Mahkemede çelişkili beyan! Bereketzâde’nin “Tenâkuz-ı Fıkhî” adlı eseri… / 27.09.21
Murat Şimşek
10:44
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04
Eko-Endüstriyel kümeler olarak dünyada helal parklar / 12.09.21
Murat Şimşek
06:09
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05
Helal park: Malezya örneği / 20.08.21
Murat Şimşek
05:11
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