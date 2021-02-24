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Murat Şimşek

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En Çok Dinlenen Murat Şimşek Şarkıları

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01

Lafız mana ilişkisi ve hukukta yorum metotları / 18.10.21

Murat Şimşek 08:26
02

Doktrini dogmatik uykudan uyandırmak: Hukuk ve yorum / 10.10.21

Murat Şimşek 11:42
03

Mahkemede çelişkili beyan! Bereketzâde’nin “Tenâkuz-ı Fıkhî” adlı eseri… / 27.09.21

Murat Şimşek 10:44
04

Eko-Endüstriyel kümeler olarak dünyada helal parklar / 12.09.21

Murat Şimşek 06:09
05

Helal park: Malezya örneği / 20.08.21

Murat Şimşek 05:11

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