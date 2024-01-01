Murat Yaprak

Yeminler Şarkı Sözleri
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Kalbimi kırdın bin defa
Sakın dönme ardına
Sonkez geldim kapına
Tüm aşkların adına
***
Kalbimi kırdın bin defa
Sakın dönme ardına
Sonkez geldim kapına
Tüm aşkların adına
***
Yeminlerle gideni, tövbelerle dönemi
Allah ahf edermiş, deli gibi seveni
***
Yeminler benim tövbeler senin ne oldu
Gücünemi gitti
Baş rol gitti filmmi bitti neldu
Zorunamı gitdi
***
Yeminler benim tövbeler senin ne oldu
Gücünemi gitti
Baş rol gitti filmmi bitti neldu
Zorunamı gitdi
***
Kalbimi kırdın bin defa
Sakın dönme ardına
Sonkez geldim kapına
Tüm aşkların adına
***
Kalbimi kırdın bin defa
Sakın dönme ardına
Sonkez geldim kapına
Tüm aşkların adına
***
Yeminlerle gideni, tövbelerle dönemi
Allah ahf edermiş, senin gibi seveni
***
Yeminler benim tövbeler senin ne oldu
Gücünemi gitti
Baş rol gitti filmmi bitti neldu
Zorunamı gitdi
***
Yeminler benim tövbeler senin ne oldu
Gücünemi gitti
Baş rol gitti filmmi bitti neldu
Zorunamı gitdi
***
Kalbimi kırdın bin defa
Sakın dönme ardına
Sonkez geldim kapına
Tüm aşkların adına
***
Kalbimi kırdın bin defa
Sakın dönme ardına
Sonkez geldim kapına
Tüm aşkların adına
***
Yeminlerle gideni, tövbelerle dönemi
Allah ahf edermiş...