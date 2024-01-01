Murat Yaprak

Kalbimi kırdın bin defa Sakın dönme ardına Sonkez geldim kapına Tüm aşkların adına *** Kalbimi kırdın bin defa Sakın dönme ardına Sonkez geldim kapına Tüm aşkların adına *** Yeminlerle gideni, tövbelerle dönemi Allah ahf edermiş, deli gibi seveni *** Yeminler benim tövbeler senin ne oldu Gücünemi gitti Baş rol gitti filmmi bitti neldu Zorunamı gitdi *** Yeminler benim tövbeler senin ne oldu Gücünemi gitti Baş rol gitti filmmi bitti neldu Zorunamı gitdi *** Kalbimi kırdın bin defa Sakın dönme ardına Sonkez geldim kapına Tüm aşkların adına *** Kalbimi kırdın bin defa Sakın dönme ardına Sonkez geldim kapına Tüm aşkların adına *** Yeminlerle gideni, tövbelerle dönemi Allah ahf edermiş, senin gibi seveni *** Yeminler benim tövbeler senin ne oldu Gücünemi gitti Baş rol gitti filmmi bitti neldu Zorunamı gitdi *** Yeminler benim tövbeler senin ne oldu Gücünemi gitti Baş rol gitti filmmi bitti neldu Zorunamı gitdi *** Kalbimi kırdın bin defa Sakın dönme ardına Sonkez geldim kapına Tüm aşkların adına *** Kalbimi kırdın bin defa Sakın dönme ardına Sonkez geldim kapına Tüm aşkların adına *** Yeminlerle gideni, tövbelerle dönemi Allah ahf edermiş...