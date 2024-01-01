Hatırla Sevgili Şarkı Sözleri
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Murathan Akordeon
Hatırla Sevgili
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Hatırla sevgili o mesut geceyi
Çamların altında verdiğin buseyi
Hatırla sevgilim o mesut geceyi
Çamların altında verdiğin buseyi
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Beni mecnun ettin, sen de olasın
Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın
Beni mecnun ettin, sen de olasın
Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın
***
Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın
Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın