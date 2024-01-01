Murathan Akordeon

Değdi saçlarıma bahar küleği Nazende sevdiğim yadıma düştü Her erin bahtına bir güzel düşer *** Sen de tek menim yadıma düştün Nazende sevdiğim yadıma düştün Sen de tek menim yadıma düştün Nazende sevdiğim yadıma düştün *** Sensiz dağ döşüne çıktım bu seher Öttü kumru kibi gülşen laleler Bes niye yalgızsın sordular eller *** Böyle bir üzgünüm yadıma düştün Nazende sevdiğim yadıma düştün Böyle bir üzgünüm yadıma düştün Nazende sevdiğim yadıma düştün *** Gözlerim yoldadır kulağım seste Seni unutmaram men son nefeste Ey ceylan bakışlı, ey boyu deste *** Ey taze sevdiğim yadıma düştün Nazende sevdiğim yadıma düştün Ey taze sevdiğim yadıma düştün Nazende sevdiğim yadıma düştün