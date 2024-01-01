Nazende Sevgilim Şarkı Sözleri
Murathan Akordeon Nazende Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murathan Akordeon Nazende Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nazende Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murathan Akordeon
Nazende Sevgilim
Tüm Şarkıları
-
Değdi saçlarıma bahar küleği
Nazende sevdiğim yadıma düştü
Her erin bahtına bir güzel düşer
***
Sen de tek menim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Sen de tek menim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
***
Sensiz dağ döşüne çıktım bu seher
Öttü kumru kibi gülşen laleler
Bes niye yalgızsın sordular eller
***
Böyle bir üzgünüm yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Böyle bir üzgünüm yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
***
Gözlerim yoldadır kulağım seste
Seni unutmaram men son nefeste
Ey ceylan bakışlı, ey boyu deste
***
Ey taze sevdiğim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Ey taze sevdiğim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün