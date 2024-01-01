Bir Yanardağ Fışkırması Şarkı Sözleri
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Musa Eroğlu
Bir Yanardağ Fışkırması
-
Kahveyi dökerim kara fincana
Kahveyi dökerim kara fincana
Zalım ağam sebep kıydım bir cana
Zalım ağam sebep kıydım bir cana
***
On beş sene mapus ar gelir bana
On beş sene mapus ar gelir bana
Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönmüş kışlar gibiyim
***
Bitti gurban bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönen kışlar gibiyim
***
Yüce dağlar sıra sıra dizilir
Yüce dağlar sıra sıra dizilir
Yar hayalın gözlerimde süzülür
Yar hayalın gözlerimde süzülür
***
Sılama dönmezsem anam üzülür
Sılama dönmezsem anam üzülür
Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönen kışlar gibiyim
***
Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönen kışlar gibiyim
***
Sılamın dağını çiçek bürümüş
Sılamın dağını çiçek bürümüş
Öksüz anam yollarıma yürümüş
Garip anam yollarıma yürümüş
***
Benim zalım ağam çoktan çürümüş
Benim zalım ağam çoktan çürümüş
Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönen kışlar gibiyim
***
Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim
Yaz bahara dönen kışlar gibiyim
-
Esti Bahar Yeli Söküldü Seller
Gidiyorum Kömür Gözlüm Ağlama
Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi
Kemend Atıp Yollarımı Bağlama
Suna Boylum Bağlama
Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi
Kemend Atıp Yollarımı Bağlama
Ben Ölürüm Ağlama
***
Sevdiğim Sılada Gezer Salınır
Bir Of Çeksem Karşı Dağlar Delinir
Mezarımız Gurbet Elde Bulunur
Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama
Suna Boylum Ağlama
Ciğerlerim Bölük Bölük Bölünür
Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama
Kömür Gözlüm Ağlama
Ben Ölem Ağlama
-
Yürüdü tren de yolda eğlenmez
Derdim çoktur memlekete söylenmez
Tükendi cephanem geriden gelmez
Teskeremden evvel vurdular beni
***
Sılama hasret koydular beni
Aziz Abdal dağı ordugah yeri
Bir haftalık tayın yenmiyor kuru
Kasretli kaldık koca Kayseri
***
Teskeremden evvel vurdular beni
Sılama hasret koydular beni
Ağır makinalı da tepeden inmez
Tarıyor ormanı kimse görünmez
***
Verilen parolalar aklıma gelmez
Gözüm göre göre vurdular beni
Sevgilime hasret koydular beni
-
Bir yanardağ fışkırması
Benim gönlüm deli gönlüm
Ceylanların hıçkırması
Benim gönlüm deli gönlüm
***
Dost dağının büyük çığı
Çiğdemlerin hıçkırığı
Su köpüğü gün ışığı
Benim gönlüm deli gönlüm
***
Neye yarar çok ile az
Biraz sevda biraz da naz
Yunus'a can Veysel'e saz
Benim gönlüm deli gönlüm
***
Yükseklerde harman olur
Dertlilere derman olur
Aşk denince ferman olur
Benim gönlüm deli gönlüm
***
Kanatlanıp göğe uçar
Kendisinden kendi kaçar
Hasret hasret çiçek açar
Benim gönlüm deli gönlüm
-
Gün Gibi Gösterir Düşüncelerin
Derinden Derine Aşıksın Gönül
Çıplak Adın Desem Yalan Söylerim
Sen Başka Birine Aşıksın Gönül
Kırılmış Telleri Sevda Sazımın
Eşi Yok Bende Ki İnce Sızının
Tarlada Çift Süren Köylü Kızının
Topraklı Terine Aşıksın Gönül
Gönül Gönül Gönül Delisin Gönül
Sen Başka Birine Aşıksın Gönül
***
Seherin Bulutu Baharın Yeli
Sarı Seller Gibi Götürür Seni
Varsın Bilmeyenler Desinler Deli
Bugünden Yarına Aşıksın Günül
Değildir Bu Sevgi Akıl Erecek
Her Duyan Bir Başka Mana Verecek
Şaşırmış Yolcuya Yol Gösterecek
Hakikat Sırına Aşıksın Gönül
Gönül Gönül Gönül Budala Gönül
Bugünden Yarına Aşıksın Günül
-
Yamacımdan gelen dilber
Eğri bağlar başlarını
Küstünse gel barışalım
Sil gözünün yaşlarını
***
Evlerinin önü kuyu
Kuyudan çekerler suyu
Küçücüksün biraz büyü
Hesap ettim yaşlarını
***
Kara çalıda gül bitmez
Dalında bülbüller ötmez
Gündüz hayalımdan gitmez
Gece böler düşlerimi
***
Karac'oğlan işlerinin
Bağışladım suçlarının
Yar gelecek yollarının
Ayıklarım taşlarını
-
Giresunun İçinde
İki Sokak Arası
Altı Kurşun Attılar
Üç De Piçak Yarası
***
Vuruldum Düştüm Yere
Gidemedum Uzağa
Ne Edelum Sevduğum
Düşürdüler Tuzağa
***
Giresunun İçinde
Yeşil Fındık Bahçesi
Vurdular Sevduğumi
Yere Düştü Kopçası
***
Vuruldum Düştüm Yere
Gidemedum Uzağa
Ne Edelum Sevduğum
Düşürdüler Tuzağa
***
Vuruldum Sevduçeğum
Kanar Yüreğum Kanar
Alamadum Ben Seni
Yanar Yüreğum Yanar
***
Vuruldum Düştüm Yere
Gidemedum Uzağa
Ne Edelum Sevduğum
Düşürdüler Tuzağa
-
Kaleden indirdiler
Trene bindirdiler
O benim nazlı yari emmo
Askere gönderdiler
Güzelim nenni de nenni
Civanım nenni de nenni
Yat dizimin üstüne emmo
Sana söyleyim nenni
Bir taş attım trene
Treni aşırmaya
Çok mektuplar yolladım emmo
O yari kaçırmaya
Güzelim nenni de nenni
Civanım nenni de nenni
Yat dizimin üstüne emmo
Sana söyleyim nenni
-
Aman Yüce Dağ Başına Kurdum Arılık
Yar Yoluna Ben Olmuşum Sarılık
Evel Sevip Sevip Sonra Ayrılık
Muhanet, Vefasız Geçmez Mi Vay Vay
Yalan Mı Deyim De Zor Gelir Bana, Ar Gelir Bana
***
Aman Yüce Dağ Başında Oğlak Güderim
Ağlama Sevdiğim De Buymuş Kaderim
Anadan Babandan Fayda Yok İse
Muhanet Vefasız Ölürüm Yar Yar
Kömür Gözlüm De Tut Elimden Gidelim
-
Yürü bre Hızır Paşa
Senin de çarkın kırılır
Güvendiğin padişahın
O da bir gün devrilir
Nemrut gibi Anka n'oldu
Bir sinek havale oldu
Davamız mahşere kaldı
Yarın bu senden sorulur
Şah'ı sevmek suç mu bana
Kem bildirdin beni Han'a
Can için yalvarmam sana
Şehinşah bana darılır
Hafid-i Pelgamber'im has
Gel Yezid Hüseyn'imi kes
Mansur'um beni dara as
Ben ölünce il durulur
Ben Musa'yım sen Firavun
İkrarsız Şeytan-ı lain
Üçüncü ölmem bu hain
Pir Sultan ölür, dirilir