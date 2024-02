Musa Eroğlu

Kahveyi dökerim kara fincana Kahveyi dökerim kara fincana Zalım ağam sebep kıydım bir cana Zalım ağam sebep kıydım bir cana *** On beş sene mapus ar gelir bana On beş sene mapus ar gelir bana Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönmüş kışlar gibiyim *** Bitti gurban bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Yüce dağlar sıra sıra dizilir Yüce dağlar sıra sıra dizilir Yar hayalın gözlerimde süzülür Yar hayalın gözlerimde süzülür *** Sılama dönmezsem anam üzülür Sılama dönmezsem anam üzülür Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Sılamın dağını çiçek bürümüş Sılamın dağını çiçek bürümüş Öksüz anam yollarıma yürümüş Garip anam yollarıma yürümüş *** Benim zalım ağam çoktan çürümüş Benim zalım ağam çoktan çürümüş Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim

Esti Bahar Yeli Söküldü Seller Gidiyorum Kömür Gözlüm Ağlama Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi Kemend Atıp Yollarımı Bağlama Suna Boylum Bağlama Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi Kemend Atıp Yollarımı Bağlama Ben Ölürüm Ağlama *** Sevdiğim Sılada Gezer Salınır Bir Of Çeksem Karşı Dağlar Delinir Mezarımız Gurbet Elde Bulunur Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama Suna Boylum Ağlama Ciğerlerim Bölük Bölük Bölünür Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama Kömür Gözlüm Ağlama Ben Ölem Ağlama

Bir yanardağ fışkırması Benim gönlüm deli gönlüm Ceylanların hıçkırması Benim gönlüm deli gönlüm *** Dost dağının büyük çığı Çiğdemlerin hıçkırığı Su köpüğü gün ışığı Benim gönlüm deli gönlüm *** Neye yarar çok ile az Biraz sevda biraz da naz Yunus'a can Veysel'e saz Benim gönlüm deli gönlüm *** Yükseklerde harman olur Dertlilere derman olur Aşk denince ferman olur Benim gönlüm deli gönlüm *** Kanatlanıp göğe uçar Kendisinden kendi kaçar Hasret hasret çiçek açar Benim gönlüm deli gönlüm

Gün Gibi Gösterir Düşüncelerin Derinden Derine Aşıksın Gönül Çıplak Adın Desem Yalan Söylerim Sen Başka Birine Aşıksın Gönül Kırılmış Telleri Sevda Sazımın Eşi Yok Bende Ki İnce Sızının Tarlada Çift Süren Köylü Kızının Topraklı Terine Aşıksın Gönül Gönül Gönül Gönül Delisin Gönül Sen Başka Birine Aşıksın Gönül *** Seherin Bulutu Baharın Yeli Sarı Seller Gibi Götürür Seni Varsın Bilmeyenler Desinler Deli Bugünden Yarına Aşıksın Günül Değildir Bu Sevgi Akıl Erecek Her Duyan Bir Başka Mana Verecek Şaşırmış Yolcuya Yol Gösterecek Hakikat Sırına Aşıksın Gönül Gönül Gönül Gönül Budala Gönül Bugünden Yarına Aşıksın Günül

Yürü bre Hızır Paşa Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın O da bir gün devrilir Nemrut gibi Anka n'oldu Bir sinek havale oldu Davamız mahşere kaldı Yarın bu senden sorulur Şah'ı sevmek suç mu bana Kem bildirdin beni Han'a Can için yalvarmam sana Şehinşah bana darılır Hafid-i Pelgamber'im has Gel Yezid Hüseyn'imi kes Mansur'um beni dara as Ben ölünce il durulur Ben Musa'yım sen Firavun İkrarsız Şeytan-ı lain Üçüncü ölmem bu hain Pir Sultan ölür, dirilir