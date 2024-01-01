Musa Eroğlu

Bugün Dost Yaralanmış Yine Gönlüm Hoş Değil Her Yanı Parelenmiş Yine Gönlüm Hoş Değil *** Dost Hasretin Zor İmiş Her Dem Ahuzar İmiş Derd Adamı Yer İmiş Yine Gönlüm Hoş Değil *** Akarsu Gün Görsem De Çok Sefalar Sürsem De Bazı Bazı Gülsem De Yine Gönlüm Hoş Değil

Ölüm ardıma düşüpte yorulma Var git ölüm bir zamanda yine gel Akibet alırsın koymazsın beni *** Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel *** Çıkıp bozkılara ulaşamadım Yalan dünya sana çıkışamadım Eşimlen dostumlan buluşamadım *** Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel *** Karacaoğlan der ki konup göçerken Ecel şerbetini de tas tas içerken Yine buldun beni senden kacarken var *** Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel