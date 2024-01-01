Musa Eroğlu

Ölüm ardıma düşüpte yorulma Var git ölüm bir zamanda yine gel Akibet alırsın koymazsın beni *** Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel *** Çıkıp bozkılara ulaşamadım Yalan dünya sana çıkışamadım Eşimlen dostumlan buluşamadım *** Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel *** Karacaoğlan der ki konup göçerken Ecel şerbetini de tas tas içerken Yine buldun beni senden kacarken var *** Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel