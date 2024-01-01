Yolver Dağlar Şarkı Sözleri
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Musa Eroğlu
Yolver Dağlar
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Gün Gibi Gösterir Düşüncelerin
Derinden Derine Aşıksın Gönül
Çıplak Adın Desem Yalan Söylerim
Sen Başka Birine Aşıksın Gönül
Kırılmış Telleri Sevda Sazımın
Eşi Yok Bende Ki İnce Sızının
Tarlada Çift Süren Köylü Kızının
Topraklı Terine Aşıksın Gönül
Gönül Gönül Gönül Delisin Gönül
Sen Başka Birine Aşıksın Gönül
***
Seherin Bulutu Baharın Yeli
Sarı Seller Gibi Götürür Seni
Varsın Bilmeyenler Desinler Deli
Bugünden Yarına Aşıksın Günül
Değildir Bu Sevgi Akıl Erecek
Her Duyan Bir Başka Mana Verecek
Şaşırmış Yolcuya Yol Gösterecek
Hakikat Sırına Aşıksın Gönül
Gönül Gönül Gönül Budala Gönül
Bugünden Yarına Aşıksın Günül
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Ölüm ardıma düşüpte yorulma
Var git ölüm bir zamanda yine gel
Akibet alırsın koymazsın beni
***
Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel
Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel
***
Çıkıp bozkılara ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimlen dostumlan buluşamadım
***
Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel
Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel
***
Karacaoğlan der ki konup göçerken
Ecel şerbetini de tas tas içerken
Yine buldun beni senden kacarken var
***
Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel
Var git ölüm bir zamanda yine gel, yine gel, yine gel
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Bugün Dost Yaralanmış
Yine Gönlüm Hoş Değil
Her Yanı Parelenmiş
Yine Gönlüm Hoş Değil
***
Dost Hasretin Zor İmiş
Her Dem Ahuzar İmiş
Derd Adamı Yer İmiş
Yine Gönlüm Hoş Değil
***
Akarsu Gün Görsem De
Çok Sefalar Sürsem De
Bazı Bazı Gülsem De
Yine Gönlüm Hoş Değil