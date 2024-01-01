×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sele Verdim

Sele Verdim Şarkı Sözleri

Musa Eroğlu Sele Verdim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Musa Eroğlu Sele Verdim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sele Verdim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Musa Eroğlu

Musa Eroğlu

Sele Verdim

  • Dereyi Aşağı

  • Sele Verdim

  • Başı Al Yazmalı

  • Harmana Sererler Sarı Samanı

  • Gözlerin Yakut Yarim

  • Beni Derde Salan Gelsin

  • Dağların Ardinda Kuzum

  • Dost Yüzün Gördükçe

  • Ses Verin Dağlar

  • Kömür Gözlüm Ataşına Düşeli

  • Küçüksun Güzel

  • Pencereden Bakan Dilber

  • Uyur İdik Uyardılar

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı