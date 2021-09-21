Musa Eroğlu, 1944 yılında Mersin'in Kumaçukuru köyünde doğdu. Ortaokul eğitimini yarım bırakan sanatçı, eğitimi sırasında bir müsamerede “Karacaoğlan” rolünü oynadı ve saz çaldı. 1964 yılında Ankara‘ya geldi ve Ankara Radyo’sunda “Radyo Sanatçısı” olabilmek için imtihana girdi. İlk denemesinde imtihanı kazanamayan sanatçı, 1971 yılında tekrar girdi ve bu sefer kazandı. "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını 1967 yılında çıkardı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yapana sanatçı, Taşeli yöresinin türkülerinden İrfaniye, Kullar Olam, Sarı Yaylam, Yatamadım Kasavetten, Aman Ayşam vb. türküleri derleyerek TRT repertuvarına kazandırdı. İlerleyen dönemde 1970 ve 1980’li yıllarda TRT de mahalli sanatçı olarak çalışmayı sürdürdü. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin büyük kitlelere ulaşmasına etki etti. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirerek dinleyicilerinin beğenisine sundu ve sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Kültür Bakanlığı tarafından kendisine Devlet Sanatçısı unvanı 1998 yılında verildi. Türk Halk Müziği Sanatçısı, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 1982'den bu yana kendi adını taşıyan müzik okulunda 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır. “Mihriban” adlı beste türküsü ile Türkiye genelinde tanınmış ve sanat hayatı boyunca birçok ünlü isimle beraber çalışmıştır. Türk Halk Müziği'ne eserleriyle ses getiren sanatçının en beğenilen eserleri; "Telli Turnam", "Yolun Sonu", ve "Halil İbrahim" olmuştur. Musa Eroğlu, film yapımlarına da destek vermiştir. 1997’de İnsan Kurdu adlı video film ve 2017 ve 2018’de Çukur dizisine türküleriyle katılmış ve çok beğenilmiştir.