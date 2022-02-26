Musa Eroğlu

Emirdağı birbirine ulalı Emirdağı birbirine ulalı Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı *** Burnun mu böyüdü gelin olalı? Burnun mu böyüdü gelin olalı? Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin? Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin? *** Bilemedim yaylanızın yolunu Bilemedim yaylanızın yolunu Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu *** Eğer anan seni bana vermezse Eğer anan seni bana vermezse Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu *** Emirdağı'na da kara gidelim Emirdağı'na da kara gidelim Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim *** Buranın güzeli gönül eylemez Buranın güzeli gönül eylemez Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim