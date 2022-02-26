Musa Eroğlu

Emir Dağı Şarkı Sözleri
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Emirdağı birbirine ulalı
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı
Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı
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Burnun mu böyüdü gelin olalı?
Burnun mu böyüdü gelin olalı?
Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin?
Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin?
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Bilemedim yaylanızın yolunu
Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu
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Eğer anan seni bana vermezse
Eğer anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu
Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu
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Emirdağı'na da kara gidelim
Emirdağı'na da kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim
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Buranın güzeli gönül eylemez
Buranın güzeli gönül eylemez
Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim
Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim