Musa Eroğlu

Felek çakmağını üstüme çaktı Beni bir onulmaz derde bıraktı Vücudum şehrini odlara yaktı Yandım ataşına su leyli leyli leyli Su leyli leyli leyli Vücudum şehrini odlara yaktı Yandım ataşına su leyli leyli leyli Su leyli leyli leyli *** Felek çakmağını eyledi çengel Dosta gidem dedim koymuyor engel Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli Yu leyli leyli leyli Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli Yu leyli leyli leyli *** Her an dilimizde dostun kelamı Uğra dost köyüne eyle selamı Tenhada bulursan emrah cananı Daim ezberimde o leyli leyli leyli O leyli leyli leyli Tenhada bulursan emrah cananı Daim ezberimde o leyli leyli leyli O leyli leyli leyli

Seni senden bile fazla sevmiştim Ne yazık aşkımı anlayamadın Gençliğimi çaldın sen şu ömrümün Uğrunda ölecek can bırakmadın *** Bir rüzgar misali savurup durdun Bütün ümidimi yerlere vurdun Bana tutacağım dal bırakmadın *** Adın dudağımda isyanım şimdi Hayalin karşımda düşmanım şimdi Seni sevdiğime pişmanım şimdi Bir daha sevecek his bırakmadın *** Benim gecelerim artık uykusuz Yüreğim sayende oldu duygusuz Neye yarar sanki pişman olmuşuz Geriye dönecek yol bırakmadın *** Kime güvenirim bundan böyle ben Sevip aldanmayı öğrendim senden Bir acı intizar çıkar dilimden Diyecek başka bir söz bırakmadın *** Bırakmadın ben de can bırakmadın Bir daha sevevek kalp bırakmadın Bana tutunacağım dal bırakmadın *** Adın dudağımda isyanım şimdi Hayalin karşımda düşmanım şimdi Seni sevdiğime pişmanım şimdi Bir daha sevecek his bırakmadın *** Benim gecelerim artık uykusuz Yüreğim sayende oldu duygusuz Neye yarar sanki pişman olmuşuz Geriye dönecek yol bırakmadın