Sen de mi Leyla Şarkı Sözleri
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Musa Eroğlu
Sen de mi Leyla
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Felek çakmağını üstüme çaktı
Beni bir onulmaz derde bıraktı
Vücudum şehrini odlara yaktı
Yandım ataşına su leyli leyli leyli
Su leyli leyli leyli
Vücudum şehrini odlara yaktı
Yandım ataşına su leyli leyli leyli
Su leyli leyli leyli
***
Felek çakmağını eyledi çengel
Dosta gidem dedim koymuyor engel
Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel
Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli
Yu leyli leyli leyli
Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel
Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli
Yu leyli leyli leyli
***
Her an dilimizde dostun kelamı
Uğra dost köyüne eyle selamı
Tenhada bulursan emrah cananı
Daim ezberimde o leyli leyli leyli
O leyli leyli leyli
Tenhada bulursan emrah cananı
Daim ezberimde o leyli leyli leyli
O leyli leyli leyli
-
Seni senden bile fazla sevmiştim
Ne yazık aşkımı anlayamadın
Gençliğimi çaldın sen şu ömrümün
Uğrunda ölecek can bırakmadın
***
Bir rüzgar misali savurup durdun
Bütün ümidimi yerlere vurdun
Bana tutacağım dal bırakmadın
***
Adın dudağımda isyanım şimdi
Hayalin karşımda düşmanım şimdi
Seni sevdiğime pişmanım şimdi
Bir daha sevecek his bırakmadın
***
Benim gecelerim artık uykusuz
Yüreğim sayende oldu duygusuz
Neye yarar sanki pişman olmuşuz
Geriye dönecek yol bırakmadın
***
Kime güvenirim bundan böyle ben
Sevip aldanmayı öğrendim senden
Bir acı intizar çıkar dilimden
Diyecek başka bir söz bırakmadın
***
Bırakmadın ben de can bırakmadın
Bir daha sevevek kalp bırakmadın
Bana tutunacağım dal bırakmadın
***
Adın dudağımda isyanım şimdi
Hayalin karşımda düşmanım şimdi
Seni sevdiğime pişmanım şimdi
Bir daha sevecek his bırakmadın
***
Benim gecelerim artık uykusuz
Yüreğim sayende oldu duygusuz
Neye yarar sanki pişman olmuşuz
Geriye dönecek yol bırakmadın
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