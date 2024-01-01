Musa Eroğlu

Giresunun İçinde Giresunun İçinde İki Sokak Arası Altı Kurşun Attılar Üç De Piçak Yarası *** Vuruldum Düştüm Yere Gidemedum Uzağa Ne Edelum Sevduğum Düşürdüler Tuzağa *** Giresunun İçinde Yeşil Fındık Bahçesi Vurdular Sevduğumi Yere Düştü Kopçası *** Vuruldum Düştüm Yere Gidemedum Uzağa Ne Edelum Sevduğum Düşürdüler Tuzağa *** Vuruldum Sevduçeğum Kanar Yüreğum Kanar Alamadum Ben Seni Yanar Yüreğum Yanar *** Vuruldum Düştüm Yere Gidemedum Uzağa Ne Edelum Sevduğum Düşürdüler Tuzağa

Ağlamanın Vakti Geçti Esti Bahar Yeli Söküldü Seller Gidiyorum Kömür Gözlüm Ağlama Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi Kemend Atıp Yollarımı Bağlama Suna Boylum Bağlama Ayrılığın Derdi Yaktı Sinemi Kemend Atıp Yollarımı Bağlama Ben Ölürüm Ağlama *** Sevdiğim Sılada Gezer Salınır Bir Of Çeksem Karşı Dağlar Delinir Mezarımız Gurbet Elde Bulunur Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama Suna Boylum Ağlama Ciğerlerim Bölük Bölük Bölünür Ağlamanın Vakti Geçti Ağlama Kömür Gözlüm Ağlama Ben Ölem Ağlama

Askerin Türküsü Yürüdü tren de yolda eğlenmez Derdim çoktur memlekete söylenmez Tükendi cephanem geriden gelmez Teskeremden evvel vurdular beni *** Sılama hasret koydular beni Aziz Abdal dağı ordugah yeri Bir haftalık tayın yenmiyor kuru Kasretli kaldık koca Kayseri *** Teskeremden evvel vurdular beni Sılama hasret koydular beni Ağır makinalı da tepeden inmez Tarıyor ormanı kimse görünmez *** Verilen parolalar aklıma gelmez Gözüm göre göre vurdular beni Sevgilime hasret koydular beni

Bir Yanardağ Bir yanardağ fışkırması Benim gönlüm deli gönlüm Ceylanların hıçkırması Benim gönlüm deli gönlüm *** Dost dağının büyük çığı Çiğdemlerin hıçkırığı Su köpüğü gün ışığı Benim gönlüm deli gönlüm *** Neye yarar çok ile az Biraz sevda biraz da naz Yunus'a can Veysel'e saz Benim gönlüm deli gönlüm *** Yükseklerde harman olur Dertlilere derman olur Aşk denince ferman olur Benim gönlüm deli gönlüm *** Kanatlanıp göğe uçar Kendisinden kendi kaçar Hasret hasret çiçek açar Benim gönlüm deli gönlüm

Bitti Mapus Kahveyi dökerim kara fincana Kahveyi dökerim kara fincana Zalım ağam sebep kıydım bir cana Zalım ağam sebep kıydım bir cana *** On beş sene mapus ar gelir bana On beş sene mapus ar gelir bana Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönmüş kışlar gibiyim *** Bitti gurban bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Yüce dağlar sıra sıra dizilir Yüce dağlar sıra sıra dizilir Yar hayalın gözlerimde süzülür Yar hayalın gözlerimde süzülür *** Sılama dönmezsem anam üzülür Sılama dönmezsem anam üzülür Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Sılamın dağını çiçek bürümüş Sılamın dağını çiçek bürümüş Öksüz anam yollarıma yürümüş Garip anam yollarıma yürümüş *** Benim zalım ağam çoktan çürümüş Benim zalım ağam çoktan çürümüş Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim *** Bitti mapus bitti kuşlar gibiyim Yaz bahara dönen kışlar gibiyim

Bugünden Yarına Aşıksin Gönül Gün Gibi Gösterir Düşüncelerin Derinden Derine Aşıksın Gönül Çıplak Adın Desem Yalan Söylerim Sen Başka Birine Aşıksın Gönül Kırılmış Telleri Sevda Sazımın Eşi Yok Bende Ki İnce Sızının Tarlada Çift Süren Köylü Kızının Topraklı Terine Aşıksın Gönül Gönül Gönül Gönül Delisin Gönül Sen Başka Birine Aşıksın Gönül *** Seherin Bulutu Baharın Yeli Sarı Seller Gibi Götürür Seni Varsın Bilmeyenler Desinler Deli Bugünden Yarına Aşıksın Günül Değildir Bu Sevgi Akıl Erecek Her Duyan Bir Başka Mana Verecek Şaşırmış Yolcuya Yol Gösterecek Hakikat Sırına Aşıksın Gönül Gönül Gönül Gönül Budala Gönül Bugünden Yarına Aşıksın Günül

Evlerinin Onu Kuyu Yamacımdan gelen dilber Eğri bağlar başlarını Küstünse gel barışalım Sil gözünün yaşlarını *** Evlerinin önü kuyu Kuyudan çekerler suyu Küçücüksün biraz büyü Hesap ettim yaşlarını *** Kara çalıda gül bitmez Dalında bülbüller ötmez Gündüz hayalımdan gitmez Gece böler düşlerimi *** Karac'oğlan işlerinin Bağışladım suçlarının Yar gelecek yollarının Ayıklarım taşlarını

Trene Bindirdiler Kaleden indirdiler Trene bindirdiler O benim nazlı yari emmo Askere gönderdiler Güzelim nenni de nenni Civanım nenni de nenni Yat dizimin üstüne emmo Sana söyleyim nenni Bir taş attım trene Treni aşırmaya Çok mektuplar yolladım emmo O yari kaçırmaya Güzelim nenni de nenni Civanım nenni de nenni Yat dizimin üstüne emmo Sana söyleyim nenni

Yüce Dağ Başına Kurdum Arılik Aman Yüce Dağ Başına Kurdum Arılık Yar Yoluna Ben Olmuşum Sarılık Evel Sevip Sevip Sonra Ayrılık Muhanet, Vefasız Geçmez Mi Vay Vay Yalan Mı Deyim De Zor Gelir Bana, Ar Gelir Bana *** Aman Yüce Dağ Başında Oğlak Güderim Ağlama Sevdiğim De Buymuş Kaderim Anadan Babandan Fayda Yok İse Muhanet Vefasız Ölürüm Yar Yar Kömür Gözlüm De Tut Elimden Gidelim