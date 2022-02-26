Gitme Turnam Şarkı Sözleri
Musa Eroğlu Gitme Turnam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Musa Eroğlu Gitme Turnam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gitme Turnam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gitme turnam bizim elden
Gitme turnam bizim elden
Dön gel Mevla'yı seversen
Ayrılmak gelmiyor elden
Dön gel Mevla'yı seversen
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Gitme turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yârsız koyacaklar
***
Gitme turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yârsız koyacaklar
***
İkrar verdim, dönülür mü?
İkrar verdim, dönülür mü?
Kalbi hain görülür mü?
Yârsız devran sürülür mü?
Dön gel Mevla'yı seversen
***
Gitme turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yârsız koyacaklar
***
Gitme turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yârsız koyacaklar
***
Kanma dünya zihnetine
Kanma dünya zihnetine
Düşme namert mihnetine
Dayanamam hasretine
Dön gel Mevla'yı seversen
***
Gitme turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yârsız koyacaklar
***
Gitme turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yârsız koyacaklar