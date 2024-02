Musa Eroğlu

Dağda Kızıl Ot Biter İçinde Keklik Öter Dağda Kızıl Ot Biter İçinde Keklik Öter Eşkıyadan Da Beter Uslan Be Halil İbrahim Uslan Be Halil İbrahim *** Kıvırcık Saçlarına Kar Düşmüş Uçlarına Dağın Yamaçlarına Yaslan Be Halil İbrahim Kıvırcık Saçlarına Kar Düşmüş Uçlarına Dağın Yamaçlarına Yaslan Be Halil İbrahim *** Derede Su Durulur Daldan Köprü Kurulur Derede Su Durulur Dal Köprüler Kurulur El Yerine Vurulur Aslan Be Halil İbrahim *** Kıvırcık Saçlarına Kar Düşmüş Uçlarına Dağın Yamaçlarına Yaslan Be Halil İbrahim Kıvırcık Saçlarına Kar Düşmüş Uçlarına Dağın Yamaçlarına Yaslan Be Halil İbrahim *** Müfreze Dağı Sarar Dağda Kaçaklar Arar Müfreze Dağı Sarar Dağda Kaçaklar Arar Geçit Vermez Kayalar Hızlan Be Halil İbrahim *** Kıvırcık Saçlarına Ak Düşmüş Uçlarına Dağın Yamaçlarına Yaslan Be Halil İbrahim Kıvırcık Saçlarına Ak Düşmüş Uçlarına Dağın Yamaçlarına Yaslan Be Halil İbrahim