Musa Eroğlu

Harmana Sererler Sarı Samanı Harmana serdiler sarı samanı Harmana serdiler sarı samanı Hiç bitmiyor Emirdağı'nın dumanı da, dağın dumanı Hiç bitmiyor Emirdağı'nın dumanı da, dağın dumanı *** Gel otur yanıma benim sevdiğim Gel otur yanıma benim sevdiğim Ayrılık mı olur harman zamanı da, yayla zamanı? Ayrılık mı olur harman zamanı da, ekme zamanı? *** Çeşmenin başından işmar edersin Çeşmenin başından işmar edersin Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin **** Ne dedim ki anan ile babana? Ne dedim ki anan ile babana? Beni Çatallı'ya düşman edersin de, düşman edersin Beni Çatallı'ya düşman edersin de, düşman edersin *** Emirdağı'nan Çatallı'nın arası Emirdağı'nan Çatallı'nın arası Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası *** Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana? Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana? Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası

Ağlamayacağım Git istersen bana ne, Bunlar artık bahane Senle her şey şahane olabilirdi Bir sorsana kalbine *** Sevgi çok bol dese de Aynısından bir tane bulabildin mi? Bu yalan aşk oyununda Doktorların yorumuyla *** Ben gözyaşı sorunuma son verdim Ağlamayacağım, ağlamayacağım Beklediğin bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de *** Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Ağlamayacağım, ağlamayacağım İstediğin bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de *** Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Doğrusu bu belki de Yaşa kendi kendine Mutluyduk ya daha ne olabilirdi *** Bir sorsana kalbine Sevgi çok bol dese de Aynısından bir tane bulabildin mi? Bu yalan aşk oyununda *** Doktorların yorumuyla Ben gözyaşı sorunuma son verdim Ağlamayacağım, ağlamayacağım Beklediğin bu bunu yapmayacağım *** Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Ağlamayacağım, ağlamayacağım İstediğin bu bunu yapmayacağım *** Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Hiç kimse için bir daha Ağlamayacağım

Beyaz Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma *** Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unutmuştum hanidir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir *** Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim iç

Cumartesi Kader oyununa nedense alışamadım Dileğin beni uçuruma sürüklemek Sen o kalbe yeterince yakışmadın Acıdan nefes alınca taşar yürek *** Gecemiz aynı ızdırap Günümüz aynı Değişen kaderin arzusu Dünümüz aynı Kaçamak kaçamak aynı zevk İşimiz çok zor Neden her şeyi küçümsemek Herkes imparator *** Benimde süre sorunum var Gençliğim gidiyor acelem var Uzakta neler arıyorsun Hayat bitiyor zaman dar *** Kader oyununa nedense alışamadım Dileğin beni uçuruma sürüklemek Sen o kalbe yeterince yakışmadın Acıdan nefes alınca taşar yürek *** Bugün aşkımın sonuncu cumartesi O kadar yakın hayata gülümsemek Geceden beri unuttum kimin nesi Yeni bir güne sabırla bakar yürek

Ferman Bu gece bana dokunma Yakın değil sana çok uzağım Başıboş gecelerimden birindeyim Deli duygudayım Eskisi gibi beni sevecek olsan Gel benim ol diye susacağım Ellerin olmadan kapımı çalsan Kalbimi al diye açacağım *** Yaralım yanan yüreği ezme Deli hasretin sözünü kesme Aradım senin gibi hiç kimse bulunmadı Bulunmuyor gülüm bu aşk acısı Anla gidişin yıkar beni bir anda Denedim unutmayı zamanla Bu kalp seni unutmuyor

Hayrandım Arada bir hatırımı sormadın İki güzel cümle kurmadın *** Üzüldüm gönlümü almadın İnsan yerine koymadın *** Özünde sözünde bir değil Gözümde değerin sersefil *** Sen beni aşkımın önünde eğil Gözün aydın ve nihayet *** Söndü içimdeki yangınlar Yüzüme bak gücün varsa *** Konuş hadi utanmadan! Hayrandım, dünyamdın, duyduğum son güzel yalandın *** Gonca güldüm kuruttun, hayatımdan soğuttun Artık benim için ağır ceza suçsun

Kime Ne Seni yalan aşklarla Yalnız başına bırakıyorum Şimdi dalgınlığıma gelirsin diye Çok korkuyorum *** Kaderim sonunda oyun oynasa da Elimde değil hala seviyorum *** Seni bana yazmış güzel Allah'ım *** Sevdim kime ne Olmuşum aşkından divane Dönmüşüm deliye *** Ne gelir elimden Karışılmaz ki kaderin işine Sana bir şey olmasın Kimseleri koyamam yerine

Severek Öleceğim Sözüm söz kader sana küsmeyeceğim. Vazgeçmedim hiç bildiğimi okumaktan. Merhamet istemeye alışmadı bu kalp, Hiç ödün vermedi ki kendi doğrusundan. *** Hayat bazen böyledir, Dayar bıçağı kemiğe Sorar sana çocuk gibi Bir daha yapacak mısın diye *** Bin kere gelsem dünyaya, Bin kere seveceğim... Hükmüm idam olsa bile Severek öleceğim...

Vatan Kalbime sen anlat ayrılığı, ben yapamam O seni başka biliyor ölsem de anlatamam *** Bitti desem, gitti desem Kim inanır Allah'ını seversen Deli olma yapma lütfen Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen *** Ben seni varlığınla, ben seni yokluğunla Ben seni her durumda sevmişim Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de *** Ben senin kollarını vatan bilmişim *** Aklında ne varsa koy bir yere, dön geri Biz senle başka bir şeydik bir tanem hani *** Bitti desem, gitti desem Kim inanır Allah'ını seversen Deli olma yapma lütfen Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen *** Ben seni varlığınla, ben seni yokluğunla Ben seni her durumda sevmişim Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de Ben senin kollarını vatan bilmişim