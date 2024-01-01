Halil İbrahim / Kerbela Destanı Şarkı Sözleri
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Musa Eroğlu
Halil İbrahim / Kerbela Destanı
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Aşağıdan gelir Hozalı gelin
Topla zülüfünü toz olur yârim
Topla fistanını toz olur yârim
***
Kaldırsam peçeni baksam yüzüne
Eller arif olmuş söz olur gelin
Eller arif olmuş söz olur yârim
***
Gine mi yürüdü bu yârin göçü?
Nereleri gezdin canımın içi?
Nereleri gezdin canımın içi?
***
Koynumda sakladım verdiğin saçı
Hatırdan, gönülden çıkarma beni
Hatırdan, gönülden çıkarma beni
Koynumda sakladım verdiğin saçı
Hatırdan, gönülden çıkarma beni
Hatırdan, gönülden çıkarma beni
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Dağda Kızıl Ot Biter
İçinde Keklik Öter
Dağda Kızıl Ot Biter
İçinde Keklik Öter
Eşkıyadan Da Beter
Uslan Be Halil İbrahim
Uslan Be Halil İbrahim
***
Kıvırcık Saçlarına
Kar Düşmüş Uçlarına
Dağın Yamaçlarına
Yaslan Be Halil İbrahim
Kıvırcık Saçlarına
Kar Düşmüş Uçlarına
Dağın Yamaçlarına
Yaslan Be Halil İbrahim
***
Derede Su Durulur
Daldan Köprü Kurulur
Derede Su Durulur
Dal Köprüler Kurulur
El Yerine Vurulur
Aslan Be Halil İbrahim
***
Kıvırcık Saçlarına
Kar Düşmüş Uçlarına
Dağın Yamaçlarına
Yaslan Be Halil İbrahim
Kıvırcık Saçlarına
Kar Düşmüş Uçlarına
Dağın Yamaçlarına
Yaslan Be Halil İbrahim
***
Müfreze Dağı Sarar
Dağda Kaçaklar Arar
Müfreze Dağı Sarar
Dağda Kaçaklar Arar
Geçit Vermez Kayalar
Hızlan Be Halil İbrahim
***
Kıvırcık Saçlarına
Ak Düşmüş Uçlarına
Dağın Yamaçlarına
Yaslan Be Halil İbrahim
Kıvırcık Saçlarına
Ak Düşmüş Uçlarına
Dağın Yamaçlarına
Yaslan Be Halil İbrahim
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Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan
Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan
Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor
Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor
***
Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor
Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor
***
Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok
Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok
Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor
Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor
***
Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor
Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor