Musa Eroğlu

Aşağıdan gelir Hozalı gelin Topla zülüfünü toz olur yârim Topla fistanını toz olur yârim *** Kaldırsam peçeni baksam yüzüne Eller arif olmuş söz olur gelin Eller arif olmuş söz olur yârim *** Gine mi yürüdü bu yârin göçü? Nereleri gezdin canımın içi? Nereleri gezdin canımın içi? *** Koynumda sakladım verdiğin saçı Hatırdan, gönülden çıkarma beni Hatırdan, gönülden çıkarma beni Koynumda sakladım verdiğin saçı Hatırdan, gönülden çıkarma beni Hatırdan, gönülden çıkarma beni

Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor *** Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor *** Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor *** Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor