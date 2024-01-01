Musa Eroğlu

Kevser ırmağında saki olan yar Bir bardak dem ikram etmez mi ola Sıratın yolunu iyi bilen yar Benim de elimden tutmaz mı ola *** Sıratın yolunu iyi bilen yar Benim de elimden tutmaz mı ola *** Aman medet duy sesimi dardayım Sorma hallerimi gayet zordayım Cehennemden daha beter kordayım Yanarım yandığım yetmez mi ola *** Aman medet duy sesimi dardayım Sorma hallerimi gayet zordayım Cehennemden daha beter kordayım Yanarım yandığım yetmez mi ola *** Dört yanımı harlı ateş çevirdi Vücut sarayımı yaktı gavurdu Yaptım mamur ettim geri devirdi Viranemde bülbül ötmez mi ola *** Yaptım mamur ettim geri devirdi Viranemde bülbül ötmez mi ola *** Medet hey mededim gelki dardayım Sorma hallerimi gayet zordayım Cehennemden daha beter kordayım Yanarım yandığım yetmez mi ola *** Aman medet duy sesimi dardayım Sorma hallerimi gayet zordayım Cehennemden daha beter kordayım Yanarım yandığım yetmez mi ola