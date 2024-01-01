Kevser Irmağı / Sevda Yükü Şarkı Sözleri
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Musa Eroğlu
Kevser Irmağı / Sevda Yükü
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Kevser ırmağında saki olan yar
Bir bardak dem ikram etmez mi ola
Sıratın yolunu iyi bilen yar
Benim de elimden tutmaz mı ola
***
Sıratın yolunu iyi bilen yar
Benim de elimden tutmaz mı ola
***
Aman medet duy sesimi dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter kordayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
***
Aman medet duy sesimi dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter kordayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
***
Dört yanımı harlı ateş çevirdi
Vücut sarayımı yaktı gavurdu
Yaptım mamur ettim geri devirdi
Viranemde bülbül ötmez mi ola
***
Yaptım mamur ettim geri devirdi
Viranemde bülbül ötmez mi ola
***
Medet hey mededim gelki dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter kordayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
***
Aman medet duy sesimi dardayım
Sorma hallerimi gayet zordayım
Cehennemden daha beter kordayım
Yanarım yandığım yetmez mi ola
-
Omuzumda Sevda Yükü
Yollarda Seni Aradım
Beste Beste Türkü Türkü
Tellerde Seni Aradım
***
Girdim Yeşilden Sarıya
Sordum Ölüye Diriye
Çiçeği Verdim Arıya
Ballarda Seni Aradım
***
Bahçem Çiçek Bağım Gazel
Birleşir Ebetle Ezel
Ayırmadım Çirkin Güzel
Kullarda Seni Aradım
***
Aşk Yalımı Girdi Cana
Gönlüm Döndü Gülistana
Gece Gündüz Yana Yana
Küllerde Seni Aradım