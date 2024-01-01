Musa Eroğlu

-
Kömür gözlüm ateşine düşeli
Didem kan yaş döker dilim dad eyler
Diyarı gurbette Sefil Sergender
Bana senden başka kim imdad eyler
***
Yatamadım nazlı yarin dizine
Doya doya bakamadım yüzüne
Uyma Selvi'm uyma elin sözüne
Beni senden seni bandan yad eyler
***
Ta ezeldin oldum gamlar düşkünü
Ben felege minnet etmem üç günü
Selvi'm ne beklersin elin köşkünü
Ben mahzun etmiş eli şad eyler
***
Yine rengin almış dağlar lalesi
Yıkıldı gönlümün burcu kalesi
Emrah'ın çektiği selvi belası
Ne öldürür beni neazad eyler
-
Neler desem ne söylesem oy?
Ahdile aman kalmadı oy
Zaman denen koca çarka
Su gelmez dümen kalmadı oy
Zaman denen koca çarka
Su gelmez dümen kalmadı oy
***
Zaman çürümüş bir yaprak oy
Bir kendine bir ona bak oy
Kabrime bir kürek toprak
Atacak sunam kalmadı oy
Kabrime bir kürek toprak
Atacak sunam kalmadı oy
Atacak sunam kalmadı oy
***
Türküleri tele verdim oy
Muhabbeti dile verdim oy
Sevgisiz neler varsa
Hepisini sele verdim oy
Sevgisiz neler varsa
Hepisini sele verdim oy
Hepisini sele verdim oy
-
Başı al yazmalı sevdiğim güzel
Sümbüle benzettim güller içinde
İnceciktir belin,hilaldir kaşın
Selviye benzettim dallar içinde
Karşımızdan gelen acep yarmola
Benim gibi yaralanmış zarmola
Benim sevdiğimden güzel varmola
Hakkın yarattığı kullar içinde
***
Yür güzel yürü yolun basmazlar
Söyledip de şirin dilin kesmezler
Güzel sevdi diye çekip asmazlar
Söylemem sırrını eller içinde
***
Karacaoğlan der ki işim zarmola
Aşk kemendi boynumuza darmola
Acep yarim gibi güzel varmola
Hakkın yarattığı kullar içinde
-
Harmana serdiler sarı samanı
Harmana serdiler sarı samanı
Hiç bitmiyor Emirdağı'nın dumanı da, dağın dumanı
Hiç bitmiyor Emirdağı'nın dumanı da, dağın dumanı
***
Gel otur yanıma benim sevdiğim
Gel otur yanıma benim sevdiğim
Ayrılık mı olur harman zamanı da, yayla zamanı?
Ayrılık mı olur harman zamanı da, ekme zamanı?
***
Çeşmenin başından işmar edersin
Çeşmenin başından işmar edersin
Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin
Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin
****
Ne dedim ki anan ile babana?
Ne dedim ki anan ile babana?
Beni Çatallı'ya düşman edersin de, düşman edersin
Beni Çatallı'ya düşman edersin de, düşman edersin
***
Emirdağı'nan Çatallı'nın arası
Emirdağı'nan Çatallı'nın arası
Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası
Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası
***
Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana?
Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana?
Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası
Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası
-
Rüzgar ile yarışamam
Cahil ile konuşamam
Nadan ile barışamam
Dedim amma geçti zaman
***
Yarim yarim şaşkın yarim
Yarim yarim düşkün yarim
Yarim yarim gülmez yarim
Yarim yarim bilmez yarim
-
Açma yaram derin derin
Dermanını bilen gelsin
Açma yaram derin derin
Dermanını bilen gelsin
***
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
***
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
***
Ömür bir nefes arası
Size de gelir sırası
Ömür bir nefes arası
Size de gelir sırası
***
Bu yara gönül yarası
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
***
Bu yara gönül yarası
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
***
Bilen gelsin bilen gelsin
Dermanımı bilen gelsin
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
***
Bilen gelsin bilen gelsin
Dermanımı bilen gelsin
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
-
Dağların ardında kuzum
Derdimiz gizlidir bizim
Size derim size dağlar
Ner'de benim kuzum, dağlar?
Dayanamam derde dağlar
***
Size derim size dağlar
Ner'de benim kuzum, dağlar?
Dayanamam derde dağlar
***
Yavrumu saklayın dağlar
Başında bekleyin dağlar
Yerime koklayın dağlar
Ner'de benim kuzum, dağlar?
Dayanamam derde dağlar
***
Yerime koklayın dağlar
Ner'de benim kuzum, dağlar?
Dayanamam derde dağlar
***
Anasız mı kaldın kuzum?
Yüreğimden çıkmaz sızın
Yaş bitti, kurudu gözüm
Size benim sözüm dağlar
Dayanamam derde dağlar
***
Yaş bitti, kurudu gözüm
Size benim sözüm dağlar
Dayanamam derde dağlar
-
Dereyi aşağı gelir kurt izi
Aç kurdun ağzında bir görpe kuzu
Mevlayı seversen ağlatma bizi meleme goyunum var gel guzundan
Goyun sen guzunu guzlamadınmı sağında solunda gizlemedinmi
***
Aç gurt gelir diye gözlemedinmi
Meleme goyunum var gel guzundan
Yüreğimin ince sızısımısın
Alnımızın gara yazısımısın
***
Abdal pir sultanın guzusumusun
Meleme goyunum var gel guzundan
-
Dost yuzun gordukce eyvallah demek
Ta evvelden beri bu adetimdir
Askin Kabesinde imama uymak
Dostumun cemali ziyaretimdir
***
Gerceklerin kalbi aynadir hakk'a
Beytullah gonuldur,degildir mekke
Ne mescit isterim ne dahi tekke
İnsanliga hizmet ibadetimdir
***
Mansur oldum dostun zulfunden berdar
Benim icin budur buyuk iftihar
Ne cubbe giyerim, ne kulahim var
İnsanlik kisvesi kiyafetimdir
***
Ne orucum vardir ne de namazim
Hakk'a pek yakinim her dem niyazim
Ask ile divane, elimde sazim
Buna sebep dosta muhabbetimdir
***
İbreti'yim degistirmem niyeti
Batil hurafaya etmem biati
İbadet sayarim dosta hizmeti
Bu da goze carpan kabahatimdir
-
Ses verin sesime ses verin dağlar
Başınızdan öte aşan oldu mu dağlar
Bizim yoldaşlardan acep ne haber
Kavgada vurulup düşen oldu mu dağlar
***
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
***
Hangi kurtlar kuzu yedi başından
Kaç yiğidin kaldı aklı döşünde dağlar
Nice sır saklarsın ulu yaşında
Kralın askerin paşan oldu mu dağlar
***
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
***
Duyun dağlar sizden medet uman var
Çoğunun içinde gizli güman var dağlar
Can yoksulum bölük bölük duman var
Yolunu kaybedip şaşan oldu mu dağlar
***
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
-
Küçüksün güzel etme bu nazı
Yüreğime bastın ataşı közü
Başına takmışsın gülü nergizi
Yüzümü yüzüne süresim gelir
***
Başına takmışsın gülü negizi
Yüzümü yüzüne süresim gelir
***
Aladır gözlerin hilaldir gaşın
Aradım dünyayı bulunmaz eşin
Yaylanın garından ak beyaz döşün
Uzanıp yanına ölesim gelir
***
Yaylanın garından ak beyaz döşün
Uzanıp yanına ölesim gelir
***
Garacaoğlan der ki bilirim yari
Yoluna koymuşum can ile seri
Koynunda beslemiş hayvaynan narı
Çözüp düğmelerin göresim gelir
***
Koynunda beslemiş ayvaynan narı
Çözüp düğmelerin göresim gelir
-
Pencereden bakan dilber
Ağlayanı güldürürsün
Pencereden bakan dilber
Ağlayanı güldürürsün
Kaşların yay kirpiğin ok
Vurduğunu öldürürsün
Vurduğunu öldürürsün
Kaşların yay kirpiğin ok
Vurduğunu öldürürsün
Vurduğunu öldürürsün
***
Perçem zülüf takımından
Ak gerdana dökümünden
Geçme mescit yakınından
Çok namazlar böldürürsün
Çok namazlar kıldırırsın
***
Geçme mescit yakınından
Çok namazlar böldürürsün
Çok namazlar kıldırırsın
Al yanakta gamzen ezik
Altın küpe hoş bilezik
Al yanakta gamzen ezik
Altın küpe hoş bilezik
Koynundaki güle yazık
Örseletme soldurursun
Örseletme soldurursun
***
Koynundaki güle yazık
Örseletme soldurursun
Örseletme soldurursun
Perçem zülüf takımından
Ak gerdana dökümünden
Geçme mescit yakınından
Çok namazlar böldürürsün
Çok namazlar kıldırırsın
Geçme mescit yakınından
Çok namazlar böldürürsün
Çok namazlar kıldırırsın
***
Kurban olayım selvi boya
Beraber gidelim suya
Kurban olayım selvi boya
Beraber gidelim suya
Gündüz hayal gece rüya
Düşlerimi böldürürsün
Düşlerimi böldürürsün
Gündüz hayal gece rüya
Düşlerimi böldürürsün
Düşlerimi böldürürsün
***
Perçem zülüf takımından
Ak gerdana dökümünden
Geçme mescit yakınından
Namazları böldürürsün
Çok namazlar böldürürsün
Geçme mescit yakınından
Çok namazlar böldürürsün
Çok namazlar kıldırırsın
-
Uyur idik uyardılar
Diriye saydılar bizi
Koyun olduk ses anladık
Sürüye saydılar bizi
Sürülüp kasaba gittik
Kanarada mekan tuttuk
Seri hakk'a teslim ettik
Ölüye saydılar bizi
Halimizi hal eyledik
Yolumuzu yol eyledik
Her çiçekten bal eyledik
Arıya saydılar bizi
Pir divanına dizildik
Aşk defterine yazıldık
Bal olduk şerbet ezildik
Doluya saydılar bizi
Pir sultan abdal'ım şunda
Çok keramet var insanda
O cihanda bu cihanda
Ali'ye saydılar bizi