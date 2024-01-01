Musa Eroğlu

Mihriban Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban Mihriban *** Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** "Yâr" deyince, kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Şaşıyor *** Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Tabiplerde ilaç yoktur yarama "Aşk" deyince, ötesini arama Arama *** Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban

Felek Çakmağını Üstüme Çaktı Felek çakmağını üstüme çaktı Beni bir onulmaz derde bıraktı Vücudum şehrini odlara yaktı Yandım ataşına su leyli leyli leyli Su leyli leyli leyli Vücudum şehrini odlara yaktı Yandım ataşına su leyli leyli leyli Su leyli leyli leyli *** Felek çakmağını eyledi çengel Dosta gidem dedim koymuyor engel Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli Yu leyli leyli leyli Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli Yu leyli leyli leyli *** Her an dilimizde dostun kelamı Uğra dost köyüne eyle selamı Tenhada bulursan emrah cananı Daim ezberimde o leyli leyli leyli O leyli leyli leyli Tenhada bulursan emrah cananı Daim ezberimde o leyli leyli leyli O leyli leyli leyli