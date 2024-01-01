Musa Eroğlu

Seher Vakti Seher vakti çaldım yarin kapısını Baktım yarin kapıları sürmeli Hoş bulmadım otağının yapısını Çıkageldi bir gözleri sürmeli *** Açtırdım kapıyı girdim içeri Aklımı başımdan aldı o peri Dedim sende buldum halis gevheri Dedi yok yok bir mihenge sürmeli *** Dedim hiç yapı yok senin yapında Oynanılmaz urganınla ipinde Dedim dahi çok mu duram kapında Dedi yok yok seni burdan sürmeli *** Dedim ki ne kadar yüzümden bezdin Etim kebap ettin derimi yüzdün Aşık katletmeye silah mı dizdin Martini mavzeri bir dem sürmeli *** Şu kevn ü mekanı tutmuş ışığın Nöbetin bekleyin alır keşiğin Beklemeli bir sultanın eşiğin Günde yüz bin kere yüzler sürmeli *** Agahi karışır kanlı yaş ile Dost bulunmaz hayal ile düş ile Yetilmez menzile bu gidiş ile Hemen aşk atına binip sürmeli

Sele Verdim Neler desem ne söylesem oy? Ahdile aman kalmadı oy Zaman denen koca çarka Su gelmez dümen kalmadı oy Zaman denen koca çarka Su gelmez dümen kalmadı oy *** Zaman çürümüş bir yaprak oy Bir kendine bir ona bak oy Kabrime bir kürek toprak Atacak sunam kalmadı oy Kabrime bir kürek toprak Atacak sunam kalmadı oy Atacak sunam kalmadı oy *** Türküleri tele verdim oy Muhabbeti dile verdim oy Sevgisiz neler varsa Hepisini sele verdim oy Sevgisiz neler varsa Hepisini sele verdim oy Hepisini sele verdim oy

Başı Al Yazmalı Başı al yazmalı sevdiğim güzel Sümbüle benzettim güller içinde İnceciktir belin,hilaldir kaşın Selviye benzettim dallar içinde Karşımızdan gelen acep yarmola Benim gibi yaralanmış zarmola Benim sevdiğimden güzel varmola Hakkın yarattığı kullar içinde *** Yür güzel yürü yolun basmazlar Söyledip de şirin dilin kesmezler Güzel sevdi diye çekip asmazlar Söylemem sırrını eller içinde *** Karacaoğlan der ki işim zarmola Aşk kemendi boynumuza darmola Acep yarim gibi güzel varmola Hakkın yarattığı kullar içinde

Harmana Sererler Sarı Samanı Harmana serdiler sarı samanı Harmana serdiler sarı samanı Hiç bitmiyor Emirdağı'nın dumanı da, dağın dumanı Hiç bitmiyor Emirdağı'nın dumanı da, dağın dumanı *** Gel otur yanıma benim sevdiğim Gel otur yanıma benim sevdiğim Ayrılık mı olur harman zamanı da, yayla zamanı? Ayrılık mı olur harman zamanı da, ekme zamanı? *** Çeşmenin başından işmar edersin Çeşmenin başından işmar edersin Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin Seni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin **** Ne dedim ki anan ile babana? Ne dedim ki anan ile babana? Beni Çatallı'ya düşman edersin de, düşman edersin Beni Çatallı'ya düşman edersin de, düşman edersin *** Emirdağı'nan Çatallı'nın arası Emirdağı'nan Çatallı'nın arası Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası *** Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana? Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana? Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası

Gözlerin Yakut Yarim Rüzgar ile yarışamam Cahil ile konuşamam Nadan ile barışamam Dedim amma geçti zaman *** Yarim yarim şaşkın yarim Yarim yarim düşkün yarim Yarim yarim gülmez yarim Yarim yarim bilmez yarim

Beni Derde Salan Gelsin Açma yaram derin derin Dermanını bilen gelsin Açma yaram derin derin Dermanını bilen gelsin *** Başka tabipler istemem Beni derde salan gelsin Beni derde salan gelsin *** Başka tabipler istemem Beni derde salan gelsin Beni derde salan gelsin *** Ömür bir nefes arası Size de gelir sırası Ömür bir nefes arası Size de gelir sırası *** Bu yara gönül yarası Beni derde salan gelsin Beni derde salan gelsin *** Bu yara gönül yarası Beni derde salan gelsin Beni derde salan gelsin *** Bilen gelsin bilen gelsin Dermanımı bilen gelsin Başka tabipler istemem Beni derde salan gelsin *** Bilen gelsin bilen gelsin Dermanımı bilen gelsin Başka tabipler istemem Beni derde salan gelsin

Dağların Ardinda Kuzum Dağların ardında kuzum Derdimiz gizlidir bizim Size derim size dağlar Ner'de benim kuzum, dağlar? Dayanamam derde dağlar *** Size derim size dağlar Ner'de benim kuzum, dağlar? Dayanamam derde dağlar *** Yavrumu saklayın dağlar Başında bekleyin dağlar Yerime koklayın dağlar Ner'de benim kuzum, dağlar? Dayanamam derde dağlar *** Yerime koklayın dağlar Ner'de benim kuzum, dağlar? Dayanamam derde dağlar *** Anasız mı kaldın kuzum? Yüreğimden çıkmaz sızın Yaş bitti, kurudu gözüm Size benim sözüm dağlar Dayanamam derde dağlar *** Yaş bitti, kurudu gözüm Size benim sözüm dağlar Dayanamam derde dağlar

Dereyi Aşağı Dereyi aşağı gelir kurt izi Aç kurdun ağzında bir görpe kuzu Mevlayı seversen ağlatma bizi meleme goyunum var gel guzundan Goyun sen guzunu guzlamadınmı sağında solunda gizlemedinmi *** Aç gurt gelir diye gözlemedinmi Meleme goyunum var gel guzundan Yüreğimin ince sızısımısın Alnımızın gara yazısımısın *** Abdal pir sultanın guzusumusun Meleme goyunum var gel guzundan

Dost Yüzün Gördükçe Dost yuzun gordukce eyvallah demek Ta evvelden beri bu adetimdir Askin Kabesinde imama uymak Dostumun cemali ziyaretimdir *** Gerceklerin kalbi aynadir hakk'a Beytullah gonuldur,degildir mekke Ne mescit isterim ne dahi tekke İnsanliga hizmet ibadetimdir *** Mansur oldum dostun zulfunden berdar Benim icin budur buyuk iftihar Ne cubbe giyerim, ne kulahim var İnsanlik kisvesi kiyafetimdir *** Ne orucum vardir ne de namazim Hakk'a pek yakinim her dem niyazim Ask ile divane, elimde sazim Buna sebep dosta muhabbetimdir *** İbreti'yim degistirmem niyeti Batil hurafaya etmem biati İbadet sayarim dosta hizmeti Bu da goze carpan kabahatimdir

Ses Verin Dağlar Ses verin sesime ses verin dağlar Başınızdan öte aşan oldu mu dağlar Bizim yoldaşlardan acep ne haber Kavgada vurulup düşen oldu mu dağlar *** Dağlar oy dağlar oy dağlar oy Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy *** Hangi kurtlar kuzu yedi başından Kaç yiğidin kaldı aklı döşünde dağlar Nice sır saklarsın ulu yaşında Kralın askerin paşan oldu mu dağlar *** Dağlar oy dağlar oy dağlar oy Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy *** Duyun dağlar sizden medet uman var Çoğunun içinde gizli güman var dağlar Can yoksulum bölük bölük duman var Yolunu kaybedip şaşan oldu mu dağlar *** Dağlar oy dağlar oy dağlar oy Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy

Kömür Gözlüm Ataşına Düşeli Kömür gözlüm ateşine düşeli Didem kan yaş döker dilim dad eyler Diyarı gurbette Sefil Sergender Bana senden başka kim imdad eyler *** Yatamadım nazlı yarin dizine Doya doya bakamadım yüzüne Uyma Selvi'm uyma elin sözüne Beni senden seni bandan yad eyler *** Ta ezeldin oldum gamlar düşkünü Ben felege minnet etmem üç günü Selvi'm ne beklersin elin köşkünü Ben mahzun etmiş eli şad eyler *** Yine rengin almış dağlar lalesi Yıkıldı gönlümün burcu kalesi Emrah'ın çektiği selvi belası Ne öldürür beni neazad eyler

Küçüksun Güzel Küçüksün güzel etme bu nazı Yüreğime bastın ataşı közü Başına takmışsın gülü nergizi Yüzümü yüzüne süresim gelir *** Başına takmışsın gülü negizi Yüzümü yüzüne süresim gelir *** Aladır gözlerin hilaldir gaşın Aradım dünyayı bulunmaz eşin Yaylanın garından ak beyaz döşün Uzanıp yanına ölesim gelir *** Yaylanın garından ak beyaz döşün Uzanıp yanına ölesim gelir *** Garacaoğlan der ki bilirim yari Yoluna koymuşum can ile seri Koynunda beslemiş hayvaynan narı Çözüp düğmelerin göresim gelir *** Koynunda beslemiş ayvaynan narı Çözüp düğmelerin göresim gelir

Pencereden Bakan Dilber Pencereden bakan dilber Ağlayanı güldürürsün Pencereden bakan dilber Ağlayanı güldürürsün Kaşların yay kirpiğin ok Vurduğunu öldürürsün Vurduğunu öldürürsün Kaşların yay kirpiğin ok Vurduğunu öldürürsün Vurduğunu öldürürsün *** Perçem zülüf takımından Ak gerdana dökümünden Geçme mescit yakınından Çok namazlar böldürürsün Çok namazlar kıldırırsın *** Geçme mescit yakınından Çok namazlar böldürürsün Çok namazlar kıldırırsın Al yanakta gamzen ezik Altın küpe hoş bilezik Al yanakta gamzen ezik Altın küpe hoş bilezik Koynundaki güle yazık Örseletme soldurursun Örseletme soldurursun *** Koynundaki güle yazık Örseletme soldurursun Örseletme soldurursun Perçem zülüf takımından Ak gerdana dökümünden Geçme mescit yakınından Çok namazlar böldürürsün Çok namazlar kıldırırsın Geçme mescit yakınından Çok namazlar böldürürsün Çok namazlar kıldırırsın *** Kurban olayım selvi boya Beraber gidelim suya Kurban olayım selvi boya Beraber gidelim suya Gündüz hayal gece rüya Düşlerimi böldürürsün Düşlerimi böldürürsün Gündüz hayal gece rüya Düşlerimi böldürürsün Düşlerimi böldürürsün *** Perçem zülüf takımından Ak gerdana dökümünden Geçme mescit yakınından Namazları böldürürsün Çok namazlar böldürürsün Geçme mescit yakınından Çok namazlar böldürürsün Çok namazlar kıldırırsın