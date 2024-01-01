Musa Eroğlu

Sele Verdim Neler desem ne söylesem oy? Ahdile aman kalmadı oy Zaman denen koca çarka Su gelmez dümen kalmadı oy Zaman denen koca çarka Su gelmez dümen kalmadı oy *** Zaman çürümüş bir yaprak oy Bir kendine bir ona bak oy Kabrime bir kürek toprak Atacak sunam kalmadı oy Kabrime bir kürek toprak Atacak sunam kalmadı oy Atacak sunam kalmadı oy *** Türküleri tele verdim oy Muhabbeti dile verdim oy Sevgisiz neler varsa Hepisini sele verdim oy Sevgisiz neler varsa Hepisini sele verdim oy Hepisini sele verdim oy

Felek Çakmağını Üstüme Çaktı Felek çakmağını üstüme çaktı Beni bir onulmaz derde bıraktı Vücudum şehrini odlara yaktı Yandım ataşına su leyli leyli leyli Su leyli leyli leyli Vücudum şehrini odlara yaktı Yandım ataşına su leyli leyli leyli Su leyli leyli leyli *** Felek çakmağını eyledi çengel Dosta gidem dedim koymuyor engel Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli Yu leyli leyli leyli Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli Yu leyli leyli leyli *** Her an dilimizde dostun kelamı Uğra dost köyüne eyle selamı Tenhada bulursan emrah cananı Daim ezberimde o leyli leyli leyli O leyli leyli leyli Tenhada bulursan emrah cananı Daim ezberimde o leyli leyli leyli O leyli leyli leyli

Mihriban Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban Mihriban *** Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü Görmeyince sezilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** "Yâr" deyince, kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor Şaşıyor *** Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Tabiplerde ilaç yoktur yarama "Aşk" deyince, ötesini arama Arama *** Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban *** Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban Mihriban, Mihriban