Bir Nefes Anadolu Şarkı Sözleri
Musa Eroğlu Bir Nefes Anadolu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Musa Eroğlu Bir Nefes Anadolu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Nefes Anadolu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Musa Eroğlu
Bir Nefes Anadolu
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Neler desem ne söylesem oy?
Ahdile aman kalmadı oy
Zaman denen koca çarka
Su gelmez dümen kalmadı oy
Zaman denen koca çarka
Su gelmez dümen kalmadı oy
***
Zaman çürümüş bir yaprak oy
Bir kendine bir ona bak oy
Kabrime bir kürek toprak
Atacak sunam kalmadı oy
Kabrime bir kürek toprak
Atacak sunam kalmadı oy
Atacak sunam kalmadı oy
***
Türküleri tele verdim oy
Muhabbeti dile verdim oy
Sevgisiz neler varsa
Hepisini sele verdim oy
Sevgisiz neler varsa
Hepisini sele verdim oy
Hepisini sele verdim oy
-
Felek çakmağını üstüme çaktı
Beni bir onulmaz derde bıraktı
Vücudum şehrini odlara yaktı
Yandım ataşına su leyli leyli leyli
Su leyli leyli leyli
Vücudum şehrini odlara yaktı
Yandım ataşına su leyli leyli leyli
Su leyli leyli leyli
***
Felek çakmağını eyledi çengel
Dosta gidem dedim koymuyor engel
Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel
Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli
Yu leyli leyli leyli
Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel
Gözün yaşı ile yu leyli leyli leyli
Yu leyli leyli leyli
***
Her an dilimizde dostun kelamı
Uğra dost köyüne eyle selamı
Tenhada bulursan emrah cananı
Daim ezberimde o leyli leyli leyli
O leyli leyli leyli
Tenhada bulursan emrah cananı
Daim ezberimde o leyli leyli leyli
O leyli leyli leyli
-
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban
Mihriban
***
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
***
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
***
"Yâr" deyince, kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor
Şaşıyor
***
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
***
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
***
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
"Aşk" deyince, ötesini arama
Arama
***
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
***
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
-
Yare gidem yare gidem
Yaralıyım yare gidem
Yare gidem yare gidem
Yaralıyım yare gidem
***
Bu derdi ben senden aldım
Dermana ben nere gidem?
Bu derdi ben senden aldım
Dermana ben nere gidem?
***
Yaralarım yaralarım
Sinemdeki yaralarım
Yaralarım yaralarım
Sinemdeki yaralarım
***
Gel gönlüme bir çare bul
Tükendi mi çarelerim?
Gel gönlüme bir çare bul
Tükendi mi çarelerim?
***
Saçlarını ben öreyim
Buna dayanmaz yüreğim
Saçlarını ben öreyim
Buna dayanmaz yüreğim
***
Seni vermem ezraile
Ben öleyim ben öleyim
Seni vermem ezraile
Ben öleyim ben öleyim