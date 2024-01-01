Son Şarkılarım Şarkı Sözleri
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Musa Eroğlu
Son Şarkılarım
-
Ses verin sesime ses verin dağlar
Başınızdan öte aşan oldu mu dağlar
Bizim yoldaşlardan acep ne haber
Kavgada vurulup düşen oldu mu dağlar
***
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
***
Hangi kurtlar kuzu yedi başından
Kaç yiğidin kaldı aklı döşünde dağlar
Nice sır saklarsın ulu yaşında
Kralın askerin paşan oldu mu dağlar
***
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
***
Duyun dağlar sizden medet uman var
Çoğunun içinde gizli güman var dağlar
Can yoksulum bölük bölük duman var
Yolunu kaybedip şaşan oldu mu dağlar
***
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy
Dağlar oy dağlar oy dağlar oy dağlar oy
-
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür beni sürgüne
Tamam aman aman aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte
Aman aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat be iste
Aman aman heyhat
-
Bana bu aşkın lazım
Bana yalan dünyada
Denize düşmüş kalbim
Boğulur imdatlarda
***
Bana bu aşkın lazım
Bana hep illaki sen
Bir el ver yardım et
Bir nefes bir medet
***
Vallahi billahi
Vallahi billahi
Alem fani
***
Ben yorgun seyyahım
Sen güzel siyahım
***
Usul usul yavaşça şöyle
Sokul bana sokul kal öyle
Sıram gelip hayat bitince
Bu elmanın yarısı olmayacak
***
Ben yorgun seyyahım
Sen güzel siyahım
***
Usul usul yavaşça şöyle
Sokul bana sokul kal öyle
Sıram gelip hayat bitince
Bu elmanın yarısı olmayacak
-
Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana
Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara
Kaçıncı hasret kaçıncı yalnızlığım sigaramın ucunda
***
Şimdi yanımda, yanımda olacaktın
Bıraktın beni sevda yokuşlarında
Kuşlar uçurdum, akşamdan sabahlara
Sigaramın ucunda yanar hasretin
Vurur can evimden ellerime kelepçeler vurur
***
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
***
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
***
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
***
Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana
Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara
Kaçıncı hasret kaçıncı yalnızlığım sigaramın ucunda
***
Şimdi yanımda, yanımda olacaktın
Bıraktın beni sevda yokuşlarında
Kuşlar uçurdum, akşamdan sabahlara
Sigaramın ucunda yanar hasretin
Vurur can evimden ellerime kelepçeler vurur
***
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
***
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
***
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
***
Gerçekten inanıp sevseydin beni
Böyle sabahları bekler miydim hiç
Çoktan yanımda olurdun çoktan
Gece üç beş nöbetlerine dikmezdin beni
Sensiz kaldığım ilk günden beri
İçimde bir umut vuslata dair
Akşamları imzaladım gözyaşlarımla
Seni aramıyor seni sormuyorsam
Bu senden vazgeçtim demek değildir
Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni
***
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa
Gel insafsız ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
***
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan
***
Aynalarda hatıralar
Dayanamam firar eder aklım başımdan
Aynalarda hatıralar
Dayanamam firar eder aklım başımdan
-
Sarı şekerim
Kalbine girerim
Seni mahvederim
Sarı şekerim
Göz göze gelelim
Bana ateşini ver
***
Sarı şekerim
Kalbine girerim
Seni mahvederim
Sarı şekerim
Hadi bize gidelim
Bana şekerini ver
***
Dönsün dünya
Dönsün başım
Buluşalım
Dudağında
***
Al bana mor sana
Sar beni sarsana
Bu akşam fırtına
Kopsun artık
***
Al bana mor sana
Sar beni sarsana
Bu akşam fırtına
-
Sensiz olmaz ki sensiz
Sana çok ihtiyacım var canım
Her solukta
Nolur anla nolursun
***
Sensiz olamam ki sensiz
Sensiz sevinçlerim solar sonra
Naparım ben
Nolur anla nolursun
***
Sen bilirsin ben halimi anlatamam
Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam
Gözbebeğim sen benim her şeyimsin
Sen benim sevgilimsin
***
İnan inan
Sevmem kendimi
Zaman zaman
Senin kadar
İnan inan
***
Sensiz olmaz ki sensiz
Ben senin gölgen
Bedenim sen beraberken
Nolur anla nolursun
***
Sen bilirsin ben halimi anlatamam
Beni bilirsin ben seni hiç aldatamam
Gözbebeğim sen benim her şeyimsin
Sen benim sevgilimsin
***
İnan inan
Sevmem kendimi
Zaman zaman
Senin kadar
İnan inan
***
Sensiz sevinçlerim solar sonra
Naparım ben
Nolur anla nolursun
Sana bir şey olsa ölürüm ben acılarla
Nolur anla nolursun
***
Ölüm bile ayıramaz bizi
Ölüm bile...
-
Başımda kuşlar dilimde aşkın
Hayatta senden vazgeçmem
Başımda kuşlar dilimde aşkın
Hayatta senden vazgeçemem
***
Seni çok seni çok seni çok sevdim
Sana ben ömrümü canımı verdim
Hain zalim
***
Beni bu sevda canımdan etse
Dilim tutulsa gözüm kör olsa
Vazgeçmem yine de vazgeçmem sevgili
Vazgeçmem senden
***
Beni bu sevda canımdan etse
Dilim tutulsa gözüm kör olsa
Çok çektim elinden dilinden sevgili
Yine vazgeçmem
***
Hayatta senden vazgeçmem
Hayatta vazgeçmem senden
Hain zalim
-
Yine yanlızım yine ne var beraber olsak seninle
Yine yanlızım yine yola çıkmış kervanlar içimde
Ya kal ya da git böyle kahretme yeter ki
Karasaplantım
Meftunum aklımda yangınlar var
Üzmesen yormasan olmazmı yar
Meftunum aklımda yangınlar var
Üzmesen yormasan olmazmı yar
Yıllar ağlar hergece derdinle
Çağlayanlar gönlümde gel dinle
Yıllar ağlar hergece derdinle
Çağlayanlar gönlümde gel dinle
-
Yok arkadaş
Kahpe dünya
Vefası yok
Cefası çok
Yok arkadaş
Kahpe dünya
Vefası yok
Cefası çok
Yok arkadaş
Çaresi yok
Benim derdim aşar beni
Sen bana kendini anlat
Vefasızlar çok arkadaş
Bu dünya boş, boş arkadaş
Mahkûmuz, elimiz mahkûm, sevmişiz ya biz
Sevmişiz, baştan kaybetmişiz be arkadaş
Hep garibim, hep ıssızım, hep bir derdim var
Sarhoşum okyanuslarda okyanus kadar
Yok arkadaş
Kahpe dünya
Vefası yok
Cefası çok
Yok arkadaş
Kahpe dünya
Cefası çok
Vefası yok
Yok arkadaş
Çaresi yok
Benim derdim aşar beni
Sen bana kendini anlat
Ah, vefasızlar çok arkadaş
Bu dünya boş, boş arkadaş
Vefasızlar çok arkadaş
Bu dünya boş, boş arkadaş
Mahkûmuz, elimiz mahkûm, sevmişiz ya biz
Sevmişiz, baştan kaybetmişiz be arkadaş
Hep ıssızım, hep garibim, hep bir derdim var
Sarhoşum okyanuslarda okyanus kadar
Yok arkadaş
Kahpe dünya
Çaresi yok
Cefası çok
Vefası yok
Yok arkadaş
Yok
-