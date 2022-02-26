Hakan Taşıyan (2003) Şarkı Sözleri
Musa Eroğlu Hakan Taşıyan (2003) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Musa Eroğlu Hakan Taşıyan (2003) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hakan Taşıyan (2003) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Musa Eroğlu
Hakan Taşıyan (2003)
-
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
***
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar, ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin, pınarına, pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin, pınarına, pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar, ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-