Musa Eroğlu

Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor *** Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor *** Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor *** Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor