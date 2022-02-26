Karadır Kaşların Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Karadır Kaşların
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Karadır kaşların ferman yazdırır,
Bu aşk beni diyar diyar gezdirir,
Lokman Hekim gelse, yaram azdırır,
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.
***
Ormanlardan aşağı aşar geçerim,
Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim
Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur,
Nazlı yârin hayali karşımda durur.
***
Karadır kaşların benzer kömüre,
Yardan ayrılması zarar ömüre,
Kollarımdan bağlasalar demire,
Kırarım demiri, giderim yâre.
***
Ormanlardan aşağı aşar giderim,
Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim,
Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur,
Nazlı yârin hayali karşımda durur.