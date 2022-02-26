İp attım ucu kaldı da Daraz da gücü kaldı Ben sevdim eller aldı da Yürekte acı kaldı *** Ankara’nın bağları da Büklüm, büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Kaldıramıyon kolları *** Anmayı yüke koydun da Ağzını büke koydum Aldın yari elimden Boynumu büke koydun *** Astarda urganım var da Yün basma yorganım var O yar senin derlerse Yüz koyun kurbanım var