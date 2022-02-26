İp Attım Ucu Kaldı Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
İp Attım Ucu Kaldı
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İp attım ucu kaldı da
Daraz da gücü kaldı
Ben sevdim eller aldı da
Yürekte acı kaldı
***
Ankara’nın bağları da
Büklüm, büklüm yolları
Ne zaman sarhoş oldun da
Kaldıramıyon kolları
***
Anmayı yüke koydun da
Ağzını büke koydum
Aldın yari elimden
Boynumu büke koydun
***
Astarda urganım var da
Yün basma yorganım var
O yar senin derlerse
Yüz koyun kurbanım var