Çaya iner ağlarım Gülü deste bağlarım, gülü deste bağlarım Birisi benim için, birisi benim için Biri yare yollarım, biri yare yollarım *** Oy annem niye niye, oy annem niye niye Öldüm yar diye diye, kaldım gurbet ellerde Çaya indim susuzum Kaç gündür uykusuzum, kaç gündür uykusuzum *** Varsam yarin yanına, varsam yarin yanına Dilim durmaz huysuzum, dilim durmaz huysuzum Oy annem niye niye, oy annem niye niye Öldüm yar diye diye, kaldım gurbet ellerde