Çaya İner Ağlarım Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Çaya İner Ağlarım
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Çaya iner ağlarım
Gülü deste bağlarım, gülü deste bağlarım
Birisi benim için, birisi benim için
Biri yare yollarım, biri yare yollarım
***
Oy annem niye niye, oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye, kaldım gurbet ellerde
Çaya indim susuzum
Kaç gündür uykusuzum, kaç gündür uykusuzum
***
Varsam yarin yanına, varsam yarin yanına
Dilim durmaz huysuzum, dilim durmaz huysuzum
Oy annem niye niye, oy annem niye niye
Öldüm yar diye diye, kaldım gurbet ellerde