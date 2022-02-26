Kalenin Dibinde Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Kalenin Dibinde
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Kalenin dibinde taş ben olaydım
Gelene geçene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
Kalk gidah meyhana çayhana meyhana
***
Baba gönlüm eğlensin
Yarın hakk’ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalk gidah meyhana çayhana meyhana
***
Baba gönlüm eğlensin
Yarın hakk’ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç incir
***
Elinde kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama kolların incir
Kalk gidah meyhana çayhana meyhana
Baba gönlüm eğlensin
***
Yarın hakk’ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalk gidah meyhana çayhana meyhana
Baba gönlüm eğlensin
***
Yarın hakk’ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin