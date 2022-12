Ervah-ı Ezelden levh-i kalemden, levh-i kalemden Bu benim bahtımı kara yazmışlar Bilirim güldürmez devr-i alemden Bir günümüzü yüz bin zara yazmışlar *** Bilirim güldürmez devr-i alemden Bir günümüzü yüz bin zara yazmışlar Bilirim güldürmez devr-i alemden Bir günümüzü yüz bin zara yazmışlar *** Dünyayı sevenler veli değildir, canım değildir Canı terkedenler deli değildir İnsanoğlu gamdan hali değildir Her birini bir efkara yazmışlar *** İnsanoğlu gamdan hali değildir Her birini bir efkara yazmışlar İnsanoğlu gamdan hali değildir Her birini bir efkara yazmışlar *** Olaydı dünyada ikbalim yaver El etsem sevdiğim acep kim ever Bilmem tecelli mi yoksa ki kader Beni bir vefasız yare yazmışlar *** Yazanlar Leylanın Mecnun kitabın Sümmani’yi bir kenara yazmışlar Yazanlar Leylanın Mecnun kitabın Sümmani’yi bir kenara yazmışlar