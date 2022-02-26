Ervah-ı Ezelden Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Ervah-ı Ezelden
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Ervah-ı Ezelden levh-i kalemden, levh-i kalemden
Bu benim bahtımı kara yazmışlar
Bilirim güldürmez devr-i alemden
Bir günümüzü yüz bin zara yazmışlar
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Bilirim güldürmez devr-i alemden
Bir günümüzü yüz bin zara yazmışlar
Bilirim güldürmez devr-i alemden
Bir günümüzü yüz bin zara yazmışlar
***
Dünyayı sevenler veli değildir, canım değildir
Canı terkedenler deli değildir
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazmışlar
***
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazmışlar
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazmışlar
***
Olaydı dünyada ikbalim yaver
El etsem sevdiğim acep kim ever
Bilmem tecelli mi yoksa ki kader
Beni bir vefasız yare yazmışlar
***
Yazanlar Leylanın Mecnun kitabın
Sümmani’yi bir kenara yazmışlar
Yazanlar Leylanın Mecnun kitabın
Sümmani’yi bir kenara yazmışlar